Celebrare i 5 più grandi successi di Ricky Martin significa ripercorrere le tappe fondamentali dell’artista che più di chiunque altro ha sdoganato pop latino negli anni ’90, consegnandolo a un pubblico più esteso delle semplici balere e delle serate a tema latino americano. Oggi più che mai il suo nome è ricorrente quando parliamo dei mondiali di calcio e quando usiamo l’espressione “vida loca”. Quando un artista riesce a entrare nel nostro lessico, quello è un artista vincente.

(Un, Dos, Tres) María (1996)

“Un, dos, tres, un pasito pa’lante Maria” è il verso che tutti almeno una volta nella vita abbiamo cantato. Il singolo è contenuto nell’album A Medio Vivir (1995), terzo disco di Ricky Martin e release definitiva che ha consacrato l’artista portoricano al successo mondiale.

La Copa De La Vida (1998)

La Copa De La Vida è stato scelto come brano ufficiali dei mondiali di calcio giocati in Francia nel 1998. Anche in questo caso Ricky Martin si è fatto portavoce di un ritornello che ci tormenta ancora: “Tu y jo, ale ale ale. Go, go, goal, ale ale ale”. Inserita nel quarto album Vuelve (1998), La Copa De La Vida è stata incisa anche in lingua inglese con il titolo The Cup Of Life.

Livin’ La Vida Loca (1999)

Livin’ La Vida Loca coniuga rockabilly, pop latino, lingua inglese e lingua spagnola nell’ibrido che ormai è noto a tutti come spanglish. Tutti ricordiamo la giovanissima Nina Moric nel video ufficiale, così pulp e così sensuale.

She Bangs (2000)

She Bangs, altra bomba latino americana con tutta la potenza della salsa, è contenuta nel disco Sound Reloaded (2000) e ancora oggi è presente nelle playlist di tutte le occasioni in cui bisogna infiammare la festa.

Non Siamo Soli (2007)

Non Siamo Soli è forte del duetto eccellente con Eros Ramazzotti. In questo brano l’artista portoricano canta per la prima volta in lingua italiana e per questo motivo non può mancare tra i 5 più grandi successi di Ricky Martin.