Ci sono tante novità che possiamo analizzare più nel dettaglio per quanto riguarda il mondo Huawei e Honor, in riferimento soprattutto alla questione delle mappe e ad un servizio specifico proposto dal produttore asiatico. Sto parlando di AR Maps, che a conti fatti dà continuità ad una questione che abbiamo affrontato sul nostro magazine durante il mese di aprile. Diventa fondamentale, in queste ore, capire quali siano i modelli compatibili e le novità che sono state incluse nell’aggiornamento di fine anno.

Ben 9 Huawei e Honor compatibili con AR Maps

Senza girarci troppo intorno, partiamo proprio dalla questione dei modelli compatibili con AR Maps. Premesso che parliamo di un servizio grazie al quale avremo il riconoscimento della posizione corrente semplicemente sollevando il telefono, oltre al fatto che sia possibile ottenere ulteriori informazioni dopo aver raggiunto la propria destinazione facendo click sui cartelli informativi sovrapposti, questo plus viene distribuito su un numero più elevato di smartphone Huawei e Honor.

Sto parlando dei vari Huawei Mate Xs, Huawei Mate 30E Pro, Huawei Nova 6, Huawei Nova 6 (5G), Honor V30, Honor V30 Pro, Honor 30, Honor 30 Pro e Honor 30 Pro+. Il changelog dell’aggiornamento di AR Maps, a fine 2020, ci dice che il rilascio in questione ottimizzi l’esperienza di avvio della navigazione senza un posizionamento ben individuato, oltre a fornirci una guida migliore per l’utente finale in caso di una deviazione del percorso di navigazione. Infine, il produttore cinese ci dice che sono stati risolti anche dei problemi noti.

Vedremo quale sarà la normale evoluzione di questo servizio. Di sicuro sempre più smartphone Huawei e Honor avranno a disposizione questo servizio, in modo tale da essere sempre più autonomi anche in un contesto così specifico. Cosa ne pensate del nuovo aggiornamento di fine anno per AR Maps? Scriveteci pure.