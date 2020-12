Da oggi 24 dicembre l’Italia è tutta zona rossa ma con la ribattezzata autocertificazione di Natale sarà possibile spostarsi anche per visitare parenti e amici. Sulle pagine di OM è stato già riportato un approfondimento con il link al download del modulo valido in questo momento. Ora, vista la necessità delle prossime ore, sarà invece specificato come compilare il documento in modo corretto e per non incorrere in problemi nel momento di eventuali controlli delle forze di polizia.

Intanto va detto che ci si potrà spostare al massimo una volta al giorno, solo in due persone (senza considerare i minori di 14 anni e le persone disabili non autosufficienti). Va chiarito anche che si potrà andare da un comune all’altro, purché siano della stessa regione di appartenenza. Il modulo di autocertificazione andrà sempre tenuto a portata di mano da oggi 24 dicembre e fino a domenica 27, ancora il 31 dicembre e poi dall’1 al 3 gennaio e il 5 e il 6 gennaio.

Il modulo di autocertificazione di Natale andrà compilato dunque nel seguente modo, nel caso ci si vorrà recare presso parenti o amici nelle giornate indicate. Dopo le informazioni anagrafiche del cittadino, andrà selezionata con una crocetta la voce che giustifica gli spostamenti per altri motivi ammessi dalle vigenti normative, dalle ordinanze e da altri provvedimenti per la prevenzione della diffusione del contagio. In corrispondenza del campo sottostante vuoto, bisognerà semplicemente specificarne il motivo e dunque scrivere “visita a parenti” o “visita ad amici” in base ai singoli casi.

Per compilare correttamente il modulo di autocertificazione di Natale andranno riempiti solo altri due campi. Il primo è quello che include l’indirizzo di partenza de cittadino, il secondo quello di arrivo. In nessun caso andrà indicato il nome esatto del parente o amico che si va a trovare. Eventuali controlli sulla veridicità di quanto dichiarato saranno effettuati delle forze di polizia sulla base delle informazioni rese.