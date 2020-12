Cobra Kai 3 esce a Capodanno su Netflix, a sorpresa in anticipo di qualche giorno rispetto alle attese. La piattaforma ha deciso di fare un regalo di buon anno ai fan della serie, rendendola disponibile una settimana prima di quanto originariamente annunciato.

Cobra Kai 3 esce a Capodanno su Netflix con tutti gli episodi, che saranno disponibili nei oltre 190 Paesi in cui la piattaforma è attiva a partire dal 1° gennaio, come sempre alle 9.00 del mattino.

Ma non è finita qui: Cobra Kai 3 esce a Capodanno su Netflix con un’altra sorpresa. Il giorno dopo il debutto della nuova stagione, il cast della serie apparirà in The Netflix Afterparty, un docufilm realizzato per accompagnare la nuova stagione della commedia sulle arti marziali parlandone insieme ai presentatori David Spade, Fortune Feimster e London Hughes.

Cobra Kai 3 esce a Capodanno su Netflix con una trama in cui la posta in gioco è più alta che mai: dopo il finale della stagione precedente, Miguel (Xolo Mariduena) è finito in coma e mai come prima l’anima della Valley e il destino di ogni studente e sensei sono in bilico.

La serie è la continuazione della saga cinematografica del 1980 Karate Kid, con Ralph Macchio e William Zabka nei ruoli ripresi rispettivamente da Daniel LaRusso e Johnny Lawrence. Ora adulto, Daniel è alla ricerca di risposte sul suo passato mentre Johnny cerca la redenzione per ciò che ha commesso nella sua vita. Gli ex rivali devono ora unirsi per salvare il dojo da John Kreese (Martin Kove), che ha assunto il ruolo di sensei con la sua famigerata filosofia “senza pietà”.

Cobra Kai 3 esce a Capodanno su Netflix con quella che è la prima stagione targata come contenuto originale della piattaforma: le prime due, infatti, erano apparse in anteprima su Youtube Premium prima di essere acquistate da Netflix, che ora è entrata nella produzione di Cobra Kai e l’ha già rinnovata anche per una quarta stagione. Il format è scritto e prodotto da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg tramite la loro società di produzione, Counterbalance Entertainment.

Ecco l’annuncio dell’arrivo di Cobra Kai 3 il 1° gennaio su Netflix.