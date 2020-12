Dopo aver annunciato i Games With Gold di gennaio 2020 per le console Xbox – qui i dettagli -, Microsoft si improvvisa di nuovo Babbo Natale. E lo fa con Windows 10, sistema operativo che sta andando ad accogliere tre importanti – e utili – e novità in tempo per le festività invernali. Novità snocciolate ufficialmente dallo stesso gigante di Redmond, che ora andremo a scoprire insieme nel dettaglio.

La prima feature di Windows 10 introdotta per Natale 2020 è, come si legge sulle pagine del portale MSPowerUser, la possibilità di disinstallare le PWA (Progressive Web Apps) di Google Chrome direttamente dalle impostazioni del sistema operativo. Per chi non lo sapesse, le PWA possono essere installate con un semplice clic mentre si naviga su un sito web, e potrebbero essere installate senza volerlo. Per eliminarle, fino ad ora bisognava aprirle, premere sull’icona dei tre puntini e selezionare l’apposita opzione, mentre adesso anche queste app possono essere rimosse direttamente dal percorso Impostazioni > App, come già avviene per tutte le altre. Al momento l’opzione è disponibile per gli sviluppatori e per Chrome Canary, ma dovrebbe arrivare per tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane. La seconda opzione, invece, prevede che la sezione dedicata alle webcam passi direttamente nella pagina “Dispositivi” presente nelle Impostazioni dell’OS. Questa opzione è comunque ancora in fase sperimentale, e dovrebbe portare con sé anche maggiori possibilità legate a luminosità, contrasto e anteprima dell’inquadratura, il tutto direttamente dalle impostazioni di Windows 10.

L’ultima opzione va a puntare sull’effetto parallasse per la schermata di blocco. A quanto pare Microsoft ha introdotto una feature sperimentale che utilizza l’accelerometro del dispositivo per dare vita a un leggere effetto panoramico all’interno della lock screen. Secondo le fonti, anche questa funzionalità potrebbe arrivare presto per tutti. Insomma, il 2020 andrà a chiudersi in modo assai ricco per l’OS della “grande M”, sotto i riflettori anche per il recente lancio di Xbox Series X e Xbox Series S, le due console next-gen rivali di PS5.