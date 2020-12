Dopo aver provato ad indovinare quali titoli regalerà Sony il prossimo mese a tutti i suoi fedelissimi, è ora Microsoft a scoprire le carte per prima. Il colosso di Redmond ha infatti annunciato in via ufficiale i Games With Gold di gennaio 2021. Come molti di voi già sapranno, si tratta di una selezione di videogame in digitale da scaricare senza costi sugli hard disk e gli SSD delle nostre console della “X verde”, a patto di essere abbonati al servizio Xbox LIGE Gold – utile anche per giocare in multiplayer online – o in alternativa a Xbox Game Pass Ultimate.

Anche per i Games With Gold di gennaio, la “grande M” ha scelto di omaggiare i sottoscrittori con quattro diversi giochi: due appartengono alla generazione Xbox One, uno da quella – indimenticabile! – di Xbox 360, e un altro dalla prima console della casa americana. Tutti possono essere messi in download da Xbox Store, e sono ampiamente giocabili su Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S – le due piattaforme next-gen approdate in Italia lo scorso 10 novembre. Mentre sono ancora disponibili i Gold dello scorso mese, andiamo allora a scoprire grazie al trailer poco più in basso in cosa consiste la prima offerta dell’anno nuovo.

Il primo gioco a disposizione degli abbonati è Little Nightmares, delizioso titolo orrorifico che potrà essere scaricato in via del tutto gratuita dal primo al 31 gennaio 2021. Tra i Games With Gold di gennaio abbiamo anche il primo capitolo di Dead Rising di casa Capcom, in download dal 16 gennaio al 15 febbraio e carico di azione e non morti in un centro commerciale in cui dovremo lottare per la sopravvivenza. A chiudere il trittico, troviamo poi il picchiaduro ad incontri The King of Fighters XIII – disponibile per il download dal primo al 15 gennaio – e Breakdown, action game in prima persona di Bandai Namco da scaricare sulle nostre console dal 16 a 31 gennaio.