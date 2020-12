Sex and The City torna in tv oppure no? A momenti alterni si parla della possibilità che la serie cult possa tornare in onda. Qualche volta si è parlato di un reboot, altre di un revival, fatto sta che tutto è sempre poi stato spazzato via da smentite delle dirette interessate, e adesso? Secondo quanto riporta Pagesix sembra che si parla nuovamente di un revival di Sex and The City targato HBO. La fonte anonima riportata dal sito non solo parla di reboot ma anche di qualche particolare in più.

Secondo il sito il revival di Sex and The City tornerà con una serie limitata su HBO Max portando sulla piattaforma tutte le star originali tranne una. Chi ha seguito pettegolezzi e gossip sulla serie in questi anni sa bene che quella che rimarrà fuori dal progetto sarà Samantha ovvero Kim Cattrall e non solo perché ha già ripetutamente confermato di non essere interessata a questi progetti ma anche per una serie di scaramucce e rivelazioni sul dietro le quinte della serie e sulla finta amicizia che ha legato le protagoniste, in particolare con Sarah Jessica Parker.

Quest’ultima ha poi cercato di allentare le tensioni parlando di un possibile film di Sex and The City che non poteva prescindere dalla presenza della Cattrall ma questo non è bastato a placare le acque.

Lo scorso settembre, Sarah Jessica Parker ha rivelato ad Entertainment Tonight che sarebbe stata interessata a fare “alcuni episodi di” Sex and the City ” ma non ha parlato di un revival bensì di una rivisitazione per capire un po’ cosa è successo dopo, magari proprio come è successo con Beverly Hills 90210. La serie ha trattato temi importanti in passato e potrebbe fare altrettanto soprattutto adesso che il movimento femminile, il MeToo e Time’s Up, hanno un ruolo importante anche nel cinema e nella serialità, e allora perché non trattarli con le donne che dell’emancipazione hanno fatto il loro successo?

Al momento i rappresentanti di HBO Max e della stessa Sarah Jessica Parker non hanno commentato la notizia.