L’esibizione de Il Volo a Roma sarà trasmessa in diretta su Rai1 nel giorno di Natale, il prossimo 25 dicembre.

Il trio pop-lirico si esibirà nell’esclusiva location di Piazza Papa Pio XII a Roma, per la prima volta teatro all’aperto di uno shoccasse televisivo natalizio. Il concerto de Il Volo a Roma vivrà in una cornice eccezionale: alle spalle del trio la Basilica di San Pietro con il noto colonnato con l’albero di Natale e il tradizionale presepe.

L’appuntamento con lo spettacolo de Il Volo a Roma è in programma per il 25 dicembre dalle ore 20:35 su Rai1, dopo il telegiornale. In scaletta i brani classici del Natale, estratti dalla tradizione italiana ed internazionale, come Adeste Fideles, Oh Holy Night e Astro del Ciel. La performance durerà una decina di minuti: alle 20:45, infatti, riprenderà il consueto appuntamento con I Soliti Ignoti, condotto da Amadeus, e la prima serata Rai procederà regolarmente.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto – il trio pop-lirico Il Volo – battezzeranno il luogo storico di Roma capitale nel quale torneranno ad esibirsi nel 2021. Piazza Papa Pio XII a Roma, infatti, accoglierà un’altra performance de Il Volo attesa per il 5 giugno del prossimo anno, evento attraverso il quale la città spera di poter festeggiare ufficialmente l’addio al Covid-19 e il ritorno alla musica dal vivo, ai concerti e alle attività culturali.

L’evento atteso per il prossimo anno è un tributo ad Ennio Morricone. Il Volo tribute to Ennio Morricone sarà un viaggio tra le canzoni di uno dei più grandi compositori di colonne sonore, scomparso in estate.

Lo spettacolo si colloca all’interno di United For The World, format che coniuga musica e arti visive, nato da un’idea di Thomas Errera. United For The World vuole sensibilizzare su importanti temi globali quali la cura e la salvaguardia del pianeta, l’inclusione, lo sviluppo sostenibile.