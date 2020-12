C’è anche Salmo nel nuovo album di Inoki. A questo giro il rapper sardo non si ferma di fronte un microfono per sganciare due rime e impreziosire il contenuto di una traccia. Salmo si presenta in veste di produttore e, come annuncia nelle stories, firma due beat che saranno presenti in Medioego, il disco in prossima uscita a 6 anni di distanza da L’Antidoto.

Nel frattempo Inoki si è ripreso i suoi spazi. Nel 2008 ha rotto con la Warner e si è rifatto le ossa nell’underground fino a quest’anno, quando ha sottoscritto il contratto con la Asian Fake (la stessa che ha lanciato i Coma_Cose e Ketama 126). Il risultato è Medioego, quinta prova in studio per il rapper romano che vedrà la luce il 15 gennaio 2021 e che suona già fortissimo per il treno di producer che passa sui binari della tracklist.

01 Underground – prod. Salmo

02 Wildpirata (feat. Tedua) – prod. Garelli & Chryverde

03 Duomo – prod. STABBER

04 Muti – prod. Chryverde

05 Ispirazione (feat. Noemi) – prod. Chryverde

06 Hype – prod. Salmo

07 Veterano (feat. DJ Shocca) – prod. Chryverde

08 Medioego – prod. Chryverde

09 F..off – prod. Chryverde

10 Schiavi – prod. Chris Nolan

11 Mani (feat. BigMama) – prod. Crookers

12 Silenzio – prod. Sine

13 Onesto – prod. Chryverde

14 Stanco – prod. Big Joe

15 Immortali – prod. Chryverde

16 Trema – prod. STABBER

17 Bandiera – prod. Chryverde

18 Nomade – prod. Chryverde

Che ha fatto Salmo nel nuovo album di Inoki? Il rapper sardo, firma autorevole della Machete Empires e pilastro della nuova scena italiana, ha dato il suo contributo in due tracce, Underground e Hype, e in questo modo i due artisti hanno deposto le armi. No, fermi, non c’è mai stato odio tra i due artisti e tutti sappiamo che i rapper si dissano di tanto in tanto, quando qualcosa inizia a dare noia.

Su questo aspetto Inoki ha fatto chiarezza nell’ultima intervista rilasciata a Rolling Stone: qualche anno fa il rapper romano si era scoperto insofferente verso la nuova scena rap e dunque nei confronti degli artisti che la dominavano. Tra questi c’era Salmo, inevitabilmente finito nel calderone ma colpito solo di striscio dalla protesta di Inoki.

Nel 2019 il rapper sardo ha avuto un dissing, a sua volta, con Luchè e proprio nel mezzo delle saette si è insinuato Inoki, che ha contattato Salmo e gli ha proposto la collaborazione. In questo modo sono state gettate le basi di Medioego. La presenza di Salmo nel nuovo album di Inoki è dunque un manifesto della pace ritrovata senza aver mai fatto la guerra.