Dite la verità: da giocatori di FIFA Ultimate Team temevate particolarmente la comparsa di Saint Maximin tra i FUT Freeze, vero? La nuova iniziativa targata Electronic Arts all’interno della modalità di gioco di FIFA 21 ha portato un po’ di scompiglio nella community. La volontà del team di sviluppo era quella di mischiare le carte, cambiando ruolo a diversi giocatori.

Difensori che finiscono a fare i centrocampisti (si veda il recente Chiellini), attaccanti addirittura spostati dall’altro lato della barricata (Volland da ATT a DC). Insomma, un vero e proprio caos, chiaramente funzionale al creare situazioni di gioco differenti.

E c’era particolare attenzione, da parte degli utenti, verso i cosiddetti “game changers”, quei giocatori in grado di migliorare sostanzialmente le performance della squadra. Saint Maximin nell’edizione FUT Freeze era sicuramente tra questi, vista la carta ATT. Lo spostamento verso la zona centrale del campo permetterebbe infatti ibridazioni nuove per l’esterno francese. Fattore che lo rende particolarmente goloso per tutti gli allenatori di FIFA Ultimate Team.

Saint Maximin FUT Freeze, dove sei finito?

Ci si domandava quindi quanto potesse effettivamente costare Saint Maximin in salsa FUT Freeze. Difficile stabilirlo al momento, visto che la carta è provvisoriamente “estinta” dal mercato. Cosa vuol dire questo? Che nessuno degli utenti che ha avuto modo di trovarlo nei pacchetti lo ha ancora messo in vendita. Oppure, quei pochi piazzati sul mercato, vengono “sniperati” al prezzo massimo, vale a dire 1.3 milioni di crediti.

Una situazione ipotizzabile, visto comunque il grande appeal che la carta ha sulla community. E a cui probabilmente Electronic Arts proverà a porre rimedio con un innalzamento del Price Range, il prezzo massimo a cui è possibile venderlo. Non è da escludere che questa manovra da parte degli addetti ai lavori possa avvenire già nel corso della settimana. Con gli allenatori che quindi potrebbero dare il via alle spese pazze per schierare il giocatore in campo già nella prossima Weekend League.

A quanto potrebbe andare effettivamente via? Il confronto lo facciamo con Dembele del Barcellona, anche lui presente in versione FUT Freeze. Il prezzo qui si è assestato a 1.7 milioni. Non sarebbe da escludere quindi un’analogia su questo fronte. Quanto sareste disposti a spendere per lui? Diteci la vostra nei commenti.