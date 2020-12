Rihanna denunciata per l’utilizzo improprio di una canzone, impiegata per pubblicizzare la sua linea di cosmetici. La notizia è stata riportata da TMZ, che ha spiegato cosa sia accaduto con il duo musicale tedesco – King Khan e Saba Lou – che l’accusa di aver utilizzato una delle proprie tracce per pubblicizzare il marchio Fenty.

Sempre secondo TMZ, sembra che King e Saba siano i legittimi proprietari della musica e dei testi della canzone Good Habits (and Bad), che è proprio quella presente nel post di Rihanna per la pubblicizzazione del marchio Fenty. Secondo il duo tedesco, ma musica sarebbe stata replicata da una piattaforma di streaming musicale.

I due artisti hanno tutta l’intenzione di trascinare Rihanna in tribunale, per chiederle i danni. Secondo quanto hanno contestato, il post avrebbe ottenuto 3,4 milioni di visualizzazioni e pretendono che si smetta di usare la loro canzone impropriamente.

TMZ rivela che si sta cercando di aprire il dialogo con il team della cantante, ma sembra che non ci sia stata ancora la possibilità di un chiarimento.in merito a quanto accaduto.

Nei giorni scorsi, Rihanna ha ottenuto le scuse pubbliche da parte di Eminem, che l’ha citata nel brano Zeus inserito nel suo ultimo disco pubblicato a sorpresa. Il rapper ha voluto chiedere perdono per aver pubblicato un singolo nel quale aveva dichiarato di essere dalla parte di Chris Brown, che aveva brutalmente aggredito la sua compagna – Rihanna – nel 2009.

In queste settimane, Rihanna era balzata agli onori della cronaca per la sua presunta relazione con Asap Rocky, che aveca inserito anche in una della campagne pubblicitarie della sua linea di cosmetici. I due si sono sempre definiti grandi amici, ma solo negli ultimi tempi sembra che sia sbocciato qualcosa di più importante. La notizia era trapelata a seguito di alcuni indizi che erano comparsi sui social e che avevano fatto pensare a una relazione amorosa.