Sono previsti problemi ho. Mobile nello scorcio iniziale del 2021. Questa la comunicazione ufficiale ricevuta in queste ore da diversi utenti via SMS dall’operatore virtuale di Vodafone. Non si tratta di un’anomalia specifica, a differenza di quanto abbiamo osservato pochi giorni fa a proposito della questione Spotify, ma di un passo in avanti che questo brand ha deciso di fare per rendere migliore il proprio servizio. Cerchiamo dunque di capire cosa avverrà nel corso delle prossime settimane.

Quali sono i problemi ho. Mobile all’orizzonte in vista del 2021

Fondamentalmente, il messaggio che preannuncia problemi ho. Mobile nelle prime settimane del 2021 evidenzia che assisteremo ad una sostituzione graduale della rete 3G con quella 4G. Per questa ragione, l’operatore virtuale sta anticipando ai propri clienti che la vera e propria migrazione avverrà a partire dal 25 gennaio 2021 e si concluderà entro il 28 febbraio 2021. Dunque, sulla carta una buona notizia per tutti, ma al contempo ci sono un paio di aspetti che non possiamo sottovalutare per alcuna ragione al mondo.

Fondamentalmente, nel parlare dei possibili problemi ho. Mobile previsti a fine gennaio, l’assistenza premette che tale step potrebbe causare dei disservizi se il device del cliente dovesse risultare non abilitato a questa rete. Dunque, in questi giorni è fondamentale per tutti coloro che si ritrovano con un dispositivo non proprio di ultimi grido assicurarsi di possedere un prodotto abilitato alla navigazione in 4G e al VoLTE. Al contempo, chi ha dubbi può contattare la stessa assistenza al numero 19.21.21.

Staremo a vedere quali saranno gli effetti della transizione e se gli utenti riscontreranno effettivamente problemi ho. Mobile, dopo quello che è stato anticipato dall’operatore per tutti coloro che finora si sono agganciati alla rete 3G. A voi come stanno andando le cose negli ultimi tempi?