Tutta la serie Xiaomi Mi 11 sarà presentata il prossimo 28 dicembre: ne abbiamo la certezza dopo la conferma dell’evento di fine 2020 giunta dallo stesso produttore asiatico ieri 22 dicembre. A due giorni dal Natale riceviamo un nuovo regalo come l’anticipazione del prezzo di ogni modello della serie. C’è da stare davvero allegri visto che, almeno stando a quanto riportato, i prossimi esemplari dovrebbero costare meno dei predecessori Xiaomi Mi 10 lanciati all’incirca un anno fa.

Attraverso alcune fonti cinesi e come riportato anche da GSMArena, la versione base dello Xiaomi Mi 11, ossia quella con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, costerebbe non più di 4500 yuan cinesi. Effettuando una conversione esatta dell’importo nella nostra moneta, potremmo dire che il telefono dovrebbe essere acquistabile a 565 euro. L’esemplare sempre con 8 GB di RAM e 256 GB sarebbe invece venduto a 4800 yuan e dunque 600 euro. Per finire, il modello più accessoriato di tutti, ossia quello con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, sarebbe a disposizione sul mercato a 5200 yuan ossia all’incirca 650 euro.

La conversione tra valuta cinese ed europea di certo non sarà esatta ma l’importo finale per il nostro mercato potrebbe discostarsi da quanto riportato solo di qualche decina di euro, considerando magari la nostra tassazione. Quello che colpisce, a prescindere dalla cifra esatta, è che con lo Xiaomi Mi 10 gli importi finali sono stati tutti più alti di circa il 20% rispetto quelli fin qui riportati. Insomma, il produttore sarebbe pronto a mettere in campo una strategia di prezzo decisamente molto aggressiva nel proporre i suoi prodotti di punta ad un costo decisamente alla portata di tante tasche.

La sfida lanciata da Xiaomi a Samsung sembra chiara: il produttore, dopo aver superato Huawei nel corso del 2020, vuole intaccare sempre di più l’egemonia di Samsung appunto nella categoria smartphone e non è detto che nei prossimi 12 mesi le quote di mercato del settore non saranno completamente riviste.