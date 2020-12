Debutterà insieme ai Samsung Galaxy S21 anche un Samsung Galaxy Watch Active 2 come non l’avevamo mai visto, ovvero nella veste inedita della colorazione Rose Gold. Come riportato da Evan Blass su ‘voice.com‘, la nuance cromatica verrà probabilmente annunciato il prossimo 14 gennaio insieme ai top di gamma 2021 di casa Samsung. Come potete vedere, la data indicata nel quadrante del Samsung Galaxy Watch Active 2 Rose Gold che riempie l’immagine di anteprima di questo articolo corrisponde proprio al 14 gennaio, giornata in cui saranno presentati i Samsung Galaxy S21.

La versione monterà una scocca oro rosa (il materiale designato dovrebbe essere l’acciaio, almeno da come appare nel leak) ed un cinturino lilla. Non dovrebbero esserci miglioramenti hardware sotto il cofano rispetto al modello esistente che un po’ tutti conosciamo, e le differenze ridursi solo ad accorgimenti estetici. Il Samsung Galaxy Watch Active 2 include uno schermo Super AMOLED da 1.2 e 1.4 pollici (a seconda che si tratti della variante da 40 o 44mm), il processore Exynos 9110, 768/1GB di RAM ed una batteria da 247/340mAh (un wereable a cui non sembra mancare proprio niente, e che resta sempre molto attuale).

Il Samsung Galaxy Watch Active 2 è un valido alleato per il benessere e la salute, oltre che per il fitness: ricordiamo che da poco l’orologio intelligente ha ricevuto, attraverso un aggiornamento software dedicato, la funzione di misurazione della pressione arteriosa del sangue (pur non sostituendosi ad un dispositivo medico, immaginiamo a qualcuno farà piacere poter tenere sott’occhio i valori di massima e minima in pochi secondi). Passano i mesi, ma il Samsung Galaxy Watch Active 2 continua ad avere ragioni su molti altri indossabili, attestandosi tra i migliori in circolazione. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.