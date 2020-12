Tornano attuali i problemi app IO, a proposito del tanto discusso Cashback di Stato, dopo le questioni che abbiamo dovuto affrontare pochi giorni fa in merito alle transazioni non visualizzate. Contrariamente a quanto avvenuto ad inizio dicembre, subito dopo il lancio del servizio e dell’aggiornamento della suddetta applicazione affinché gli italiani potessero iniziare a ricevere il rimborso tanto discusso, le anomalie che voglio prendere in esame oggi 23 dicembre non sono direttamente legate all’app.

Affrontiamo i problemi app IO e pagamenti con carte Maestro e PagoBancomat

La vicenda del giorno, infatti, solo marginalmente coinvolge l’app IO. Tutto ruota attorno alla visualizzazione dei movimenti originate da carte speciali. Quelle che, per intenderci rientrano nella categoria “co-badge“. Dunque, come avrete intuito mi riferisco a circuiti focalizzati su due loghi. Questo vuol dire che ad ogni transazione vi interfacciate tramite la carta a due circuiti di pagamento differenti. Un esempio emblematico sotto questo punto di vista ci è dato da PagoBANCOMAT e Maestro.

Dunque, si tratta di un caso molto specifico, ma solo sulla carta. Non sono per nulla isolati i casi di utenti che si ritrovano con una carta a sua volta associata due distinti codici identificativi PAN, come quello di PagoBANCOBAT e di un secondo. Ebbene, in queste circostanze rischiate di andare incontro ad anomalie indipendentemente dal corretto funzionamento dell’app IO. Tutto questo per dire che il Cashback di Stato potrebbe presentare insidie.

In particolare, se avete registrato la carta su app IO solo sul versante PagoBANCOMAT, è possibile che la transazione possa essere registrata mediante il secondo circuito, rendendo il movimento non leggibile dall’applicazione. Morale della favola? Per ora, non potete fare altro che registrare la suddetta tipologia di carta due volte, concentrandovi sui due circuiti che si riferiscono ai loghi su di essa collocati. Ne ha parlato anche PagoPa. Vi è già capitato qualcosa del genere?