Lozano e Koulibaly convocati a sorpresa per Napoli-Torino di stasera 23 dicembre, match che ricordiamo si disputerà allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. I due giocatori, usciti malconci durante la scorsa partita disputata con la Lazio, sono riusciti a spuntarla in extremis, contro ogni possibile pronostico (si parla per entrambi di 2020 finito, con possibilità di saltare anche qualche gara del 2021). Lozano e Koulibaly non dovrebbero comunque partire da titolari per Napoli-Torino.

La probabile formazione partenopea è la seguente: Ospina tra i pali, Manolas e Maksimovic agiranno da centrali di difesa, con Di Lorenzo e Ghoulam impegnati a presidiare rispettivamente la fascia destra e sinistra del campo. In mezzo al campo ritrova la maglia da titolare Diego Demme, che agirà al fianco di Bakayoko (in vantaggio su Fabian Ruiz). Zielinski si giostrerà tra i ruoli di mezz’ala e sotto-punta, mentre l’attacco sarà affidato a Politano, Petagna e Lorenzo Insigne (il capitano torna arruolabile dopo aver scontato la giornata di squalifica). In ogni caso, fa molto piacere vedere Lozano e Koulibaly tra i convocati per Torino-Lazio: nonostante sarà molto difficile vederli in campo, i due hanno fatto registrare progressi in tempi lampo.

Già da ieri filtravano notizie positive sul conto del messicano, mentre la convocazione del senegalese ha colto tutti di sorpresa. Gli azzurri giocheranno anche sulla spinta emotiva del ricorso accolto dal collegio di garanzia del CONI, che ha di fatto restituito alla società di De Laurentiis il punto di penalizzazione tolto in seguito alla mancato arrivo a Torino (ricorderete tutti il blocco imposto dall’ASL Napoli 1 mentre squadra e staff tecnico erano pronti a dirigersi a Capodichino per raggiungere il capoluogo piemontese) e stabilito che Juventus-Napoli dovrà disputarsi regolarmente (la data più probabile è il 13 gennaio, anche se non è ancora ufficiale).