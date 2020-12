L‘intervista di Sofia Viscardi con Tiziano Ferro inizia dal documentario Ferro, disponibile su Prime Video, e l’album di cover Accetto Miracoli: L’Esperienza Degli Altri.

“L’esigenza è quella di alzare il livello del dialogo con chi ti ascolta per approfondire il rapporto con la gente”, spiega Tiziano Ferro a proposito della sua necessità di raccontarsi. C’è bisogno di qualcosa in più dopo 20 anni di carriera, quel qualcosa in più – quell’alzare l’asticella – è nei confronti di se stesso e delle persone che lo seguono.

Nell’intervista di Sofia Viscardi con Tiziano Ferro c’è spazio anche per l’aspetto fisico – e per i 111 kg raggiunti da Tiziano Ferro a 17/18 anni – ma anche per i diversi problemi toccati dall’artista nel documentario, le dipendenze che hanno influito sulla sua intera vita e carriera, in primis l’alcolismo.

“Sono stato vittima di una mancanza di conoscenza”, aggiunge Tiziano Ferro nel confrontare la vita in America con quella in Italia. Le dipendenze in quanto problema reale che va indagato e risolto, non solo per l’aspetto estetico di sé ma anche perché la condizione fisica impatta sulla propria salute.

“La mancanza di punti riferimento è il problema più grande della società”, lamenta Tiziano Ferro. Nel parla a proposito dell’omosessualità. Quando si è scoperto omosessuale non è riuscito a ritrovarsi nei modelli omosessuali che la società mostrava.

Un consiglio per chi è difficoltà oggi a causa delle proprie forme fisiche, e non solo: “Per riuscire ad affrontare un problema del genere bisogna passare attraverso il confronto con qualcuno che ne sa parlare”. Non si parla spesso di salute mentale in Italia ma è fondamentale farlo. Tiziano Ferro invita a rivolgersi ad un professionista, qualora i giovani ne sentissero il bisogno, per intraprendere un percorso verso la libertà e la serenità.

“Per me è stata la chiave di volta”, aggiunge. Durante l’intervista di Sofia Viscardi con Tiziano Ferro qui sotto, c’è spazio anche per un simpatico aneddoto legato agli One Direction:

“Nel 2015 stavo registrando il disco di Alessandra Amoroso e la Sony mi aveva chiesto di scrivere una canzone in italiano per gli One Direction”. Gli fecero ascoltare The Story Of My Life sulla quale Tiziano avrebbe dovuto scrivere un brano in italiano. Ha scritto il testo e lo ha registrato, avrebbe potuto incidere il pezzo con gli 1D ma il gruppo non ha avuto tempo, tra i vari impegni mondiali. La canzone non è mai uscita.