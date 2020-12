Ligabue ha rinunciato al cinema, non come regista ma da attore. Il rocker di Correggio sembra non avere dubbi: la carriera cinematografica non poteva essere adatta per lui che… non sa recitare!

Incalzato dai fan, Ligabue ha specificato di aver capito di essere totalmente negato per la recitazione già con i suoi videoclip, che richiedono comunque un minimo di talento attoriale. Se stare dietro la macchina da presa gli è sempre riuscito piuttosto bene, starci davanti ha sempre rappresentato un problema.

La sua ultima prova cinematografica è stata quella in Made In Italy, nel quale ha diretto ancora Stefano Accorsi, dopo il boom in Radiofreccia. L’uscita del film era stata rimandata a causa dell’operazione alle corde vocali alla quale si era dovuto sottoporre per rimuovere un edema alle corde vocali, intervento che aveva anche fermato il tour nei palasport poi ripreso qualche mese più tardi.

Il rocker emiliano viene dal rilascio di un nuovo cofanetto, monumentale, nel quale ha anche inserito un nuovo album di inediti. Il singolo di lancio era stato La Ragazza Dei Tuoi Sogni, che Ligabue ha presentato all’Arena Campovolo, senza pubblico, nei giorni in cui avrebbe dovuto tenere il grande concerto per i 30 anni di carriera.

Il suo nuovo album arriva proprio nell’anno della pandemia, quella che ha comportato il rinvio del concerto che avrebbe dovuto tenere alla RFC Arena. Il concerto è rimandato al mese di giugno ma sarà ancora l’emergenza sanitaria a tenere legge: non si potranno infatti pensare grandi eventi con assembramento prima che la pandemia allargato le sue maglie. Per il momento, tutti gli eventi sono confermati come da calendario.

Intanto, i fan di Ligabue si godono il box 77+7 nel quale ha incluso anche i grandi successi della sua lunga carriera, senza tralasciare i grandi classici che hanno favorito il suo successo.