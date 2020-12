Il 2021 dello streaming di Amazon prende il via con un’attesa novità. Il catalogo delle serie tv su Prime Video a gennaio si apre infatti con la terza stagione di American Gods, al debutto l’11 del mese con un episodio a settimana. Ispirata all’omonimo romanzo di Neil Gaiman, la storia racconta di una guerra inevitabile tra i Vecchi Dei della mitologia e i Nuovi Dei della tecnologia. Ricky Whittle è l’ex galeotto Shadow Moon, al servizio del misterioso Mr. Wednesday, interpretato da Ian McShane. Quel che scopre è che, in realtà, il suo carismatico ma inaffidabile capo è il Dio norreno Odino, e allo stesso tempo… suo padre.

In American Gods 3, Shadow cerca disperatamente di sfuggire a questo destino andando ad abitare nell’idilliaca e nevosa cittadina di Lakeside, in Wisconsin, e provando a costruire da sé le proprie fortune con l’aiuto degli dèi della sua stirpe, gli Orishas. Presto, però, scopre che le acque apparentemente calme della cittadina hanno sorgenti profonde, oscure, alle quali neppure un dio può sfuggire. L’unica scelta – una scelta obbligata – è decidere che tipo di dio essere.

Nel cast di American Gods figurano anche Crispin Glover (Mr. World), Demore Barnes (Mr. Ibis), Devery Jacobs (Sam Black Crow), Blythe Danner (Demeter), Marilyn Manson (Johan Wengren), Julia Sweeney (Hinzelman), Iwan Rheon (Liam Doyle), Danny Trejo (Mr. World), Peter Stormare (Czernobog), Denis O’Hare (Tyr), Lela Loren (Marguerite), Dominique Jackson (Ms. World), Wale (Chango), Herizen Guardiola (Oshun), Eric Johnson (Chad Mulligan).

Il 15 gennaio è attesa su Prime Video James May: Oh Cook, una serie non-fiction Amazon Original in sette episodi e basata sul primo libro di ricette di James May Oh Cook!: 60 Easy Recipes That Any Idiot Can Make. L’ispirazione arriva da uno dei più noti modi di dire usati dal presentatore in The Grand Tour. James May: Oh Cook è una serie incentrata sulla cucina, ma osservata dalla prospettiva di qualcuno che non sa cucinare davvero.

In ciascun episodio della serie James prova a dimostrare al pubblico che imparare a cucinare un paio di piatti fondamentali è la base per preparare qualsiasi cosa. Lo show mostra James alle prese con alcune delle 60 ricette tratte dal suo libro. Ogni episodio è dedicato a uno specifico tema culinario, tra cui la pasta, i classici da pub, il cibo indiano, le torte, gli arrosti, e in ciascuno di essi vengono presentate tre ricette e dei piatti facili e veloci da preparare con ingredienti immancabili in tutte le dispense.

Tra le nuove serie tv su Prime Video a gennaio 2021 figura anche Star Trek: Lower Decks, nuova produzione animata in dieci episodi creata dal premio Emmy Mike McMahan (Rick e Morty, Solar Opposites). La serie si svolge nel 2380 e ruota attorno all’equipaggio di supporto in servizio su una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos. Ensigns Mariner, Boimler, Rutherford e Tendi devono così bilanciare il lavoro e la vita sociale, fronteggiando allo stesso tempo le tante anomalie galattiche che colpiscono la navicella.

L’equipaggio della Flotta Stellare della U.S.S. Cerritos conta sul Guardiamarina Beckett (con la voce di Tawny Newsome), il Guardiamarina Brad Boimler (Jack Quaid), il Guardiamarina Tendi (Noël Wells) e il Guardiamarina Rutherford (Eugene Cordero). Tra i personaggi della Flotta Stellare c’è anche l’equipaggio del ponte con il capitano Carol Freeman (Dawnn Lewis), il comandante Jack Ransom (Jerry O’Connell), il tenente Shaxs (Fred Tatasciore) e il Dottor T’Ana (Gillian Vigman). Per concludere, non mancano i camei di attori di Star Trek: The Next Generation e Star Trek: Picard, come Jonathan Frakes e Marina Sirtis.

Il catalogo delle nuove serie tv su Prime Video a gennaio 2021 prosegue con alcune produzioni non Amazon Original: Goblin Slayer! (prima stagione doppiata in italiano, 1 gennaio); Inuyasha (stagioni 5-7, 1 gennaio), Made in Abyss (prima stagione doppiata in italiano, 1 gennaio), Supernatural (stagione 13, 1 gennaio), Law & Order: Unità Speciale (stagioni 11-13, 15 gennaio), Le Avventure di Lupin III (prima stagione, 15 gennaio), Le Nuove Avventure di Lupin III (prima stagione, 15 gennaio), Mr. Robot (stagione 4, 15 gennaio), South Park (stagione 23, 21 gennaio).

Le serie tv in scadenza sono La Signora in Giallo (prime otto stagioni, fino al 14 gennaio), Scandal (sette stagioni, fino al 19 gennaio), Justified (sei stagioni, fino al 31 gennaio), The Shield (sette stagioni, fino al 31 gennaio).

Le nuove uscite di Amazon a gennaio 2021 proseguono con documentari e film in esclusiva: I Am Greta, intimo documentario sulla storia dell’adolescente attivista Greta Thunberg (3 gennaio); La Stanza, thriller psicologico con Guido Caprino, Camilla Filippi ed Edoardo Pesce (4 gennaio); Sul Più Bello, una commedia su una ragazza con una rara malattia genetica e in cerca di un amore (8 gennaio); One Night in Miami, un racconto ispirato alla storica notte passata insieme da Cassius Clay (Eli Goree), Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) e Jim Brown (Aldis Hodge), con Regina King al debutto alla regia (15 gennaio); Sai Tenere Un Segreto?, una commedia basata sull’omonimo romanzo di Sophie Kinsella, con Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin, Laverne Cox e Kimiko Glenn (20 gennaio); Forte, commedia francese con Melha Bedia, Valérie Lemercier & Alison Wheeler e Jonathan Cohen (25 gennaio); Ballo Ballo, commedia musicale con i grandi successi di Raffaella Carrà, ambientata nella Spagna degli anni ’70 (25 gennaio).