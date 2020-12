Le fiction di Lino Guanciale sono tra le più viste sulle reti Rai. Grazie al successo di prodotti come L’Allieva e La porta rossa, l’attore abruzzese è diventato tra i più richiesti sul piccolo schermo, girando una serie dopo l’altra. Però, entro un certo limite.

Guanciale infatti è noto per rispettare “la regola delle due stagioni”, vale a dire non recitare nei panni di un personaggio per sempre, al fine di non restare ancorati sempre alla stessa figura. Vediamo ad esempio Che Dio ci Aiuti, con l’attore che ha interpretato Guido Corsi per due stagioni, apparendo di rado nella quarta. Esistono, tuttavia, delle eccezioni, con L’Allieva (per dovere di logica, i libri da cui attinge sono molti) e La porta rossa.

Abbiamo cercato di fare una classifica delle fiction di Lino Guanciale dalla più bella alla più brutta: siete d’accordo con questa lista?

La porta rossa

Ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, diretta e co-sceneggiata da Carmine D’Elia, La porta rossa ha debuttato in sordina nell’inverno 2017, diventando un piccolo gioiello televisivo, fuori dai canoni della serialità nostrana. Lino Guanciale interpreta Leonardo Cagliostro, un commissario impulsivo e dai metodi poco ortodossi, che durante un’azione in solitaria viene ucciso. Anziché attraversare “la porta rossa”, ovvero la linea di confine che separa i vivi dai morti, sceglie di rimanere nel mondo terreno per indagare sulla sua stessa morte e proteggere Anna, la donna amata. L’unica che può aiutarlo è la giovane medium Vanessa. Una storia originale che, grazie all’ambientazione cupa di Trieste, rende La porta rossa un prodotto davvero singolare.

Il sistema

C’è ancora la firma di Carmine D’Elia nella miniserie Il sistema. Andata in onda nel 2016, segue le vicende intrecciate tra politica e criminalità organizzata a Roma, legati al filo sottile da una banda che controlla tutto il sistema, appunto: dalla droga ai traffici di merce e riciclaggio. Guanciale interpreta il Sottotenente Michele Grandi, il cosiddetto “uomo ombra”, un personaggio affidabile e tenebroso. Partecipa all’indagine sotto copertura contro il Sistema. La fiction è ingarbugliata, ma molto avvincente: sei puntate per entrare nel vivo di azione, sparatorie e criminalità organizzata.

La dama velata

In questa miniserie in costume, diretta ancora una volta da Carmine Elia, Guanciale fa coppia con Miriam Leone in una storia di amore e passione. Il conte Guido Fossà è affascinante, ama le donne ma è anche pieno di debiti. Costretto a un matrimonio combinato con la misteriosa e bellissima Clara Grandi, poco a poco conosce l’amore, ma il passato oscuro di lui ostacolano e non poco il loro rapporto. La dama velata è una storia elegante e dal grande fascino che in dodici puntate ha conquistato il pubblico del piccolo schermo.

L’Allieva

Basata sui romanzi di Alessia Gazzola, la fiction di Rai1 è senza dubbio una tra le più amate e seguite dal pubblico. Lino Guanciale interpreta il fascinoso quanto arrogante dottor Claudio Conforti, mentore alla giovane specializzanda in medicina legale, Alice Allevi (che ha il volto di Alessandra Mastronardi). Goffa e sbadata, la ragazza possiede però un gran fiuto nel risolvere i casi di omicidio più complessi, una caratteristica che rischia spesso di metterla nei guai. L’amore tra i due è sofferto, sussurrato e costellato da insicurezze – in primis, la scelta di Claudio di non impegnarsi seriamente, che getta Alice nello sconforto più totale. Pur non rispecchiando fedelmente la trama dei libri (da cui riprende però i casi di indagine) L’Allieva è una fiction divertente, commovente e leggera, un passatempo per chi cerca il mix perfetto tra comicità, romanticismo e giallo.

Che Dio ci aiuti

Una delle fiction più longeve di casa Rai, Che Dio ci Aiuti è in onda dal 2011 e il prossimo anno è in arrivo la sesta stagione. Lino Guanciale entra a far parte del cast nella seconda stagione, diventando presenza fissa anche nella terza. Guido Corsi è un professore di diritto ed ex avvocato che sceglie di prendersi cura di Davide, figlio nato da un tradimento dell’ex moglie defunta. Nonostante le apparenze, Guido è un uomo di buon cuore; ben presto lega e si innamora di Azzurra, una delle ragazze del convento di Suor Angela, che sposerà nella quarta stagione. Ci sentiamo di rilegare Che Dio ci Aiuti tra gli ultimi posti per un particolare: la storia d’amore tra la coppia non ha un lieto fine. Guido e Davide moriranno in un incidente all’inizio della quinta stagione, un evento che ha sollevato un polverone mediatico tra i fan della fiction, dimostrando anche l’affetto per il personaggio interpretato da Guanciale.

Una grande famiglia

Una delle fiction di Lino Guanciale forse meno conosciuta. Prodotta dal 2012 al 2015, Una grande famiglia è la storia dei Rengoni, una famiglia che lavora nel mondo dell’industria del mobile di Inverigo. Nel corso delle tre stagioni, vengono svelati segreti e nascono amori che accompagnano la vita dei suoi membri. Guanciale interpreta Ruggero Benedetti Valentini, innamorato di Nicoletta, la quarta figlia della famiglia rivale dei Rengoni. Dirige l’azienda di famiglia che si occupa della produzione di sanitari.

Non dirlo al mio capo

La fiction con Vanessa Incontrada non ha propriamente convinto le aspettative. L’attrice spagnola veste i panni di una madre e vedova che trova lavoro come praticamente avvocato presso lo studio di Enrico Vinci (Lino Guanciale), affascinante ma dal brutto carattere. Per farsi assumere, Lisa racconta una piccola bugia: gli dice di non avere figli. Non dirlo al mio capo è una fiction leggera, senza troppi intrecci narrativi, che può essere seguita con molta facilità. Due stagioni sono state sufficienti per portare a termine la storia tra Lisa ed Enrico (per fortuna).