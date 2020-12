Arrivano proprio in queste ore alcune novità rilevanti direttamente da brand come Huawei e Honor, a proposito degli aggiornamenti mensili e trimestrali assicurati ai singoli device. In attesa di scoprire le prossime mosse dei due brand su EMUI 11, soprattutto dopo quanto abbiamo constatato di recente a proposito del tanto chiacchierato Honor 20, oggi 23 dicembre tocca analizzare i soliti cambiamenti periodici inerenti le due liste. Tra aggiunte e spostamenti, dunque, il trend per determinati prodotti sta per cambiare.

Cosa cambia per Huawei e Honor con aggiornamenti trimestrali e mensili

Le ultime novità riguardanti il bollettino di questi due marchi ci arrivano come sempre da Huawei Central, secondo cui da mercoledì dobbiamo prendere in esame sette cambiamenti. Si tratta di oscillazioni verso l’alto che non possiamo ignorare. Ad esempio, vengono aggiunti ufficialmente al programma degli aggiornamenti mensili modelli popolari del calibro di Huawei Mate 40 Pro e Huawei P30 Lite New Edition. In questo caso, come avviene quasi sempre, si parla dunque di prodotti che da poco sono arrivati sul mercato.

Per quanto concerne il discorso delle “retrocessioni” a patch trimestrali, abbiamo soprattutto alcuni dispositivi Honor. Tra questi, occorre mettere in evidenza per forza di cose i vari Honor 30, Honor 30 Pro +, Honor View30, Honor 9X Lite e Honor Pad V6. Insomma, nessuna grande sorpresa, anche se per qualcuno evidentemente era lecito aspettassi il passo indietro su Honor 30, destinato ad aggiornamenti trimestrali, solo tra qualche mese.

Vi ricordo, in ogni caso, che le novità e le considerazioni fatte stamane rappresentano solo indicazioni di massima per i prodotti Huawei e Honor che ho citato. La situazione può cambiare di volta in volta a seconda dei momenti e delle necessità, soprattutto nel caso in cui dovessero subentrare problematiche di sicurezza da prendere in considerazione per questi produttore. Che ne pensate del bollettino variato sulla questione aggiornamenti?