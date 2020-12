Con la replica della puntata di Ulisse su Gerusalemme, Rai1 chiude l’anno culturale in bellezza. Per festeggiare i vent’anni del programma di Alberto Angela, la rete ammiraglia ha proposto una nuova edizione ricca di contenuti (quattro puntate). Il 28 ottobre e il 4 novembre sono invece andate in onda due repliche.

Gerusalemme ai tempi di Gesù, trasmessa per la prima volta il 21 settembre 2019, è un viaggio alla scoperta delle straordinarie vicende accadute nella terra di Israele nel periodo in cui è vissuto Cristo. Si tratta di un periodo ricco di fermenti e tensioni, caratterizzato dai difficili rapporti tra gli ebrei e i romani e da un intenso fervore messianico. L’intento di questo straordinario viaggio non è quello di raccontare la figura di Gesù, ma definire il contesto storico in cui si è vissuto.

Seguendo il filo narrativo della vicenda di Cristo, così come viene presentata dai Vangeli e dalla tradizione, scopriremo alcuni aspetti della vita quotidiana nella terra d’Israele di quegli anni. Conosceremo i protagonisti di quel periodo, a cominciare da Erode il Grande, un sovrano che ha forgiato la terra di Israele lasciando numerose e sorprendenti testimonianze architettoniche: dalla fortezza di Masada alla città di Cesarea Marittima, la sontuosa tomba dell’Herodion, il Tempio ristrutturato e arricchito. Ci lasceremo sorprendere dai singolari rapporti che aveva con Marco Antonio, con Cleopatra, con Ottaviano.

La voce narrante che accompagnerà la puntata di Ulisse su Gerusalemme è quella di Gigi Proietti, una presenza importante per il programma di Angela. L’attore romano, scomparso lo scorso novembre, darà voce ai protagonisti della storia mettendone in risalto vizi e virtù, genialità e miserie. E poi, incontreremo anche Ponzio Pilato, una figura rimasta enigmatica a causa delle poche testimonianze storiche di cui disponiamo.

La superficie della spianata su cui sorgeva il tempio, l’edificio che ha attraversato tutta la storia di Gerusalemme e del popolo ebraico, copre quasi 20 campi di calcio. Era l’edificio di culto più grande di tutto il mondo greco-romano. #Ulisse pic.twitter.com/WNLDmDWPhG — Ulisse – Rai1 (@UlisseRai1) September 21, 2019

La puntata si muoverà da un sito all’altro, seguendo gli spostamenti di Gesù come vengono riportati dai Vangeli e dalla tradizione. Lo scenario principale resta la città di Gerusalemme,. È in uno spazio relativamente ristretto che si è svolto il capitolo finale della vita di Gesù: il tempio, il monte degli ulivi, la cittadella, il calvario, il sepolcro. Siti che distano poche centinaia di metri l’uno dall’altro e che oggi sono tutti inglobati in una città per secoli crocevia di persone, popoli, merci, culture. Un luogo che continua ad essere un punto cruciale per ebrei, cristiani e musulmani.

La puntata di Ulisse su Gerusalemme si è classificata al primo posto nella categoria TV realizzata da Adutei, l’Associazione dei delegati del turismo estero in Italia, per il contributo archeologico e culturale alla nazione di Israele.

L’appuntamento con Ulisse dovrebbe concludersi stasera 23 dicembre. Secondo i palinsesti, nel 2021 sono previste due repliche di Meraviglie – La penisola dei tesori, in onda rispettivamente il 17 e il 24 febbraio su Rai1.