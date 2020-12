Il 2020 non ha brillato per i dispositivi top di gamma di casa Samsung, né per quanto riguarda le vendite, né per quanto concerne la soddisfazione generale degli appassionati: per questo, c’è grande attesa per i Samsung Galaxy S21. Per la prima volta il colosso di Seul ha utilizzato il suffisso ‘Ultra’ per alcune versioni dei propri smartphone di punta, anche se a lasciare il segno sono stati più i Samsung Galaxy S20 Ultra (meno i Note 20 Ultra).

Come riportato da ‘SamMobile‘, i Samsung Galaxy Note 20 Ultra sono apparsi come una sorta di ‘downgrade’ rispetto ai Samsung Galaxy S20 Ultra, montando una batteria meno capiente, una capacità di zoom inferiore, un sistema di ricarica più lento ed appena 8GB di RAM sul modello LTE (in alcuni casi si è fatto addirittura peggio rispetto al Note 10 Plus). Il phablet di ultima generazione ha anche apportato, in compenso, dei miglioramenti importanti, presentando un modulo laser di messa a fuoco automatica per correggere l’inadeguatezza dell’autofocus del Samusung Galaxy S20 Ultra, ed introducendo anche la frequenza di aggiornamento adattiva per lo schermo, che permette un risparmio energetico non indifferente abbassando in maniera smart la frequenza di refresh rate fino ad un minimo di 11Hz in alcuni casi.

Il Samsung Galaxy S21 Ultra dovrebbe ereditare quanto di buono c’è stato nei Samsung Galaxy S20 Ultra e Note 20 Ultra, garantendo una frequenza di refresh rate adattiva di 120Hz con risoluzione QHD, l’autofocus laser, una batteria da 5000mAh ed il supporto all’SPen (che però non sarà inclusa sotto il cofano), oltre che ben due teleobiettivi (di cui vi abbiamo parlato qui). Sono da poco arrivate anche conferme sul prezzo dei prossimi top di gamma del colosso di Suel: nelle rispettive versioni base, i Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultre costeranno rispettivamente 849, 1049 e 1349 euro.