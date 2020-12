Si terrà oggi pomeriggio uno speciale concerto di Mika a Parigi per i bambini malati di cancro: l’appuntamento è per mercoledì 23 dicembre 2020 in diretta sui social di Mika.

Un concerto di Natale intimo, profondo, con l’accompagnamento del coro, a supporto dei bambini in ospedale che non potranno fare ritorno a casa per le tradizionali festività natalizie. L’abbraccio di Mika è per loro, a favore dei quali raccoglierà fondi attraverso il suo evento speciale in diretta mondiale.

L’evento inizierà alle ore 16.00 e non è necessario essere in possesso di alcun biglietti per l’accesso alla diretta. Lo spettacolo è completamente gratuito ma sono gradite donazioni a sostegno dei bambini malati di cancro e dell’associazione Imagine For Margo – Children Without Cancer.

Il concerto di Mika a Parigi è denominato Do Re Mika Sol e si terrà al reparto pediatrico dell’Istituto Curie di Parigi in diretta social sulla pagina Facebook del cantante che ha da poco lasciato l’Italia dopo l’esperienza in giuria a X Factor 2020.

L’evento sarà fruibile anche attraverso gli spazi ufficiali dell’associazione benefica Imagine For Margo – Children Without Cancer. Mentre Mika si esibirà in diretta sarà possibile effettuare donazioni libere che andranno a sostenere i progetti dell’associazione.

La scaletta del concerto di Mika a Parigi prevede alcuni dei brani classici del Natale eseguiti al pianoforte con il coro gospel 100 Voix. Non è la prima volta che Mika chiede il supporto del coro: lo aveva accompagnato sul palco al Festival di Sanremo 2020.

Imagine For Margo – Children Without Cancer è una delle associazioni benefiche che Mika sostiene dal 2014 e in più occasioni ha incontrato i bambini ricoverati negli ospedali francesi. Mika sostiene, inoltre, di anno in anno, le nuove campagne di sensibilizzazione di Image For Margo per incentivare la ricerca delle cure ai tumori infantili.