I Maneskin faranno il vaccino anti-Covid. Queste sono le dichiarazioni rese durante l’ultima intervista quadrupla che il gruppo ha concesso a Le Iene, andata in onda durante l’ultima puntata trasmessa prima dello stop per le feste.

I quattro ragazzi del rock non hanno dubbi: si vaccineranno contro il coronavirus. Due di loro, Damiano David e Victoria, hanno già superato l’infezione dopo essere risultati positivi al patogeno appena qualche settimana fa. Tutti sono decisi per la linea della vaccinazione.

Nel corso dell’intervista, Damiano David ha anche parlato del successo riscosso in questi ultimi anni e del rapporto con i fan, che ha sempre scelto di mantenere stretto, anche se talvolta gli è capitato di dover stringere le maglie:

“Quando avevo 15 anni in cameretta avevo i poster di Kobe Bryant e Francesco Totti. Ora ho il mio. Non dico mai no a nessun fan per foto o autografi, ma una volta mentre suonavamo un ragazzo tra il pubblico ha toccato il cu*o a Victoria e allora gli ho detto un po’ di parole non belle”