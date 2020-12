In un periodo storico delicato come questo, caratterizzato anche da diverse agevolazioni per gli italiani, bisogna analizzare con grande attenzione la questione del bonus facciate 2021, anche perché la proroga di questi giorni potrebbe fare la differenza per milioni di italiani il prossimo anno. A dirla tutta, qualche informazione specifica in merito l’ho fornita già la scorsa settimana. Considerando il trambusto attorno alle strategie del governo, però, occorre un punto della situazione qui in Italia.

Tutti i dettagli sulla proroga per bonus facciate 2021 in Italia

Analizzando tutta la storia più nello specifico, ritengo che ci siano due punti da mettere a fuoco per farsi trovare pronti con la proroga del bonus facciate 2021. In prima istanza, tenete presente che occorre effettuare il pagamento dei lavori tramite bonifico bancario, o postale, indicando la causale del versamento e facendo attenzione al fatto che vi sia al suo interno il riferimento alla norma specifica. A tal proposito, dovete indicare l’articolo 16-bis del Dpr 917/1986. Ricordate poi di aggiungere il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del vostro pagamento.

Detto questo, in cosa consiste il bonus facciate 2021 e la relativa proroga che avrà valore per tutto l’anno? Stiamo parlando dell’agevolazione che permette di detrarre dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (Irpef) una quota significativa per eventuali lavori da pianificare sulla nostra abitazione. Per la cronaca, si parla del 90% delle spese documentate e che al contempo andranno ad investire gli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata delle strutture.

Secondo la legge approvata, si tratta degli edifici ubicati in specifiche zone senza limiti massimi di spesa. Insomma, ci sono diversi motivi per approfondire al meglio la questione inerente la proroga del bonus facciate 2021, secondo quanto raccolto in questi giorni.