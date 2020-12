Per selezionare i 5 migliori brani di Eddie Vedder ci si può beare dell’ascolto di un intero archivio di musica degli anni ’90. La scena alternativa di Seattle trova ancora nei Pearl Jam un’anomalia, perché proprio come gli Smashing Pumpkins il loro stile non era esattamente sulla linea della furia grunge che arrivava dalla rabbia adolescenziale dei Nirvana e dal nervosismo cosmico degli Alice In Chains. I Pearl Jam sono ancora l’animo gentile e perentorio di quel tempo. Eddie Vedder ha quel timbro, poi, che lo rende a tutti gli effetti un cantautore ispirato e attento, profondo quando si tratta di songwriting.

Alive (1991)

Non ha bisogno di presentazioni. Alive fa parte di quei brani che fanno il botto al primo ascolto. Contenuta nel primo album Ten (1991) non può mai mancare nella scaletta dei concerti dei Pearl Jam.

Jeremy (1991)

Chi si affaccia ai Pearl Jam per la prima volta non può non ascoltare Jeremy. Anch’essa presente in Ten (1991), è il racconto straziante del suicidio di Jeremy Wade Delle, un ragazzo di 16 che si sparò mentre si trovava a scuola. Questa canzone non può mancare tra i migliori brani di Eddie Vedder, soprattutto per l’intensa performance vocale dell’artista.

Corduroy (1994)

Vitalogy (1994) è indubbiamente un album che risente degli avvenimenti che circondavano la sua pubblicazione. La morte di Kurt Cobain, una generazione che già perdeva aderenza per accogliere l’ondata del punk melodico e tante altre cose: Corduroy si fa spazio tra ballate dolcissime e momenti profondi: un brano rock essenziale, ma si parla dei Pearl Jam.

Guaranteed (2007)

Non possiamo ignorare il contributo prezioso di Eddie Vedder al film Into The Wild, con quella colonna sonora così intensa e verace. Guaranteed è un capolavoro e come tale va considerato.

Better Days (2010)

Chiudiamo la carrellata dei migliori brani di Eddie Vedder con una perla nascosta: Better Days fa parte della colonna sonora del film Eat, Pray, Love del 2010 e ancora una volta dimostra la versatilità del cantautore statunitense.