A poco più di una settimana dalla messa in onda del secondo finale di stagione su HBO, arriva il sì a His Dark Materials 3. La coproduzione HBO-BBC ottiene dunque il rinnovo decisivo per portare a compimento l’adattamento televisivo di Queste Oscure Materie, la saga letteraria di Philip Pullman. Come già le prime due stagioni con i rispettivi volumi, ci si aspetta che la terza segua piuttosto fedelmente gli eventi narrati ne Il Cannocchiale d’Ambra.

His Dark Materials 2, al via su Sky Atlantic e disponibile in streaming su NOW TV dal 21 dicembre, continua a seguire le avventure di Lyra Belacqua (Dafne Keen), il daimon Pan e la madre, la signora Coulter (Ruth Wilson). Il destino di Lyra è più che mai intrecciato a quello di Will Parry (Amir Wilson), un ragazzo in arrivo da un mondo in cui i daimon non esistono. il fiero Lee Scoresby (Lin-Manuel Miranda), intanto, si ritrova coinvolto in una pericolosa missione alla ricerca di un esploratore misterioso (Andrew Scott).

Trasporre sul piccolo schermo l’opera epica, intricata e culturalmente rilevante di Philip Pullman è stato un enorme privilegio, è stato il commento di Francesca Orsi di HBO riportato da Variety. Ringraziamo i nostri incredibili partner della BBC e l’intero team di Bad Wolf, guidato dall’instancabile Jane Tranter, per il lavoro eccezionale svolto nelle prime due stagioni della serie. Non vediamo l’ora di completare la trilogia con l’ultimo capitolo del percorso di Lyra.

È stato un vero piacere vedere come His Dark Materials abbia radunato spettatori di tutte le età su BBC One e BBC iPlayer, ha aggiunto Ben Irving di BBC Drama. Sia i fan degli incredibili libri di Philip Pullman che tutti gli altri sono rimasti incantati dal viaggio intrapreso con Lyra e Will in mondi diversi. Siamo entusiasti che possano proseguire con la terza stagione di questo dramma così ben fatto. Ringraziamo i nostri partner di HBO e il team crativo di Bad Wolf per aver creato una serie monumentale che continuerà a essere guardata e amata negli anni a venire.

His Dark Materials è stata un’esperienza televisiva davvero globale e un picco nella mia carriera, è stato infine il commento di Jane Tranter, produttrice esecutiva. Il team creativo di Bad Wolf a Cardiff ha reso possibile l’impossibile e dato vita magistralmente ai mondi di Philip Pullman. Vedere che il duro lavoro e la dedizione sono stati lodati e apprezzati dai fan di tutto il mondo ha ripagato tutto ciò che è stato fatto. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza il magnifico impegno e la convinzione di BBC ed HBO. Sono entusiasta, elettrizzata e onorata di lavorare alla terza parte della trilogia di Philip Pullman con il loro supporto e incoraggiamento.

Visto il perdurare della pandemia di Coronavirus è difficile fare previsioni sui tempi di produzione di His Dark Materials 3. La seconda stagione era già stata ridotta a sette episodi a causa del primo lockdown e, nonostante ScreenRant riporti che sei degli otto episodi previsti per la terza stagione potrebbero già esser pronti, l’avvio della produzione di His Dark Materials 3 non è ancora stato fissato.