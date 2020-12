Uno degli elementi che ha permesso a Fortnite di espandere a dismisura la propria community è stato senza dubbio l’assenza di barriere per la sua fruizione. L’approdo su praticamente tutte le piattaforme (da gioco e non) esistenti ha incrementato in maniera esponenziale il numero di giocatori.

Dalle console al PC, passando per i dispositivi mobile (smartphone e tablet), non c’era davvero scusa per non provare almeno una volta il Battle Royale. A meno che quest’ultimo non rientrasse nei propri personalissimi gusti in fatto di videogiochi.

Una situazione che è parzialmente cambiata negli ultimi tempi, con Epic Games e i colossi del calibro di Google e Apple che sono entrati in conflitto. Una diatriba che ha portato alla rimozione del gioco dai vari store dedicati, con la distribuzione che è quindi ora appannaggio esclusivo della stessa Epic Games. Una situazione che immancabilmente crea disagi tra gli utenti, e a cui gli addetti ai lavori stanno da diverso tempo provando a porre rimedio.

Fortnite Mobile tornerà sugli store?

Per cercare di ripristinare una condizione di pacifica convivenza tra Fortnite e i due colossi, Epic non ha lesinato di chiedere aiuto ai “potenti”. Non ci riferiamo a persone di spicco del panorama politico mondiale, bensì di figure che possono far leva grazie alla loro importanza mediatica nel settore videoludico.

Parliamo degli influencer del mondo dei videogame, che nelle ultime ore si sono visti recapitare un pacchetto molto particolare. Al suo interno diversi prodotti, tra cui un giubbino, su cui campa la scritto “Free Fortnite”. Una campagna che va avanti da diverso tempo, che prova a ripristinare lo status quo presente nel periodo precedente alla rottura.

Non manca un auto-elogio al Battle Royale, con la sottolineatura della recente premiazione del titolo come Gioco dell’Anno sul Galaxy Store. Piattaforma da cui è possibile scaricarlo per continuare a goderne anche nell’ambito dei dispositivi mobile. Nella speranza che presto si possa tornare a vederlo spuntare anche sugli store di Google e Apple.

Fonte