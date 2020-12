Fedez criticato per la scelta di partecipare a Sanremo 2021. Il rapper di Rozzano prenderà infatti parte alla manifestazione con Francesca Michielin, dopo che nel 2014 aveva preso la kermesse come ultima spiaggia, da ritenersi valida solo nel caso in cui le cose andassero male.

Sembra che la pandemia, però, gli abbia fatto cambiare rapidamente idea. Fedez risponde così a coloro che gli hanno ricordato le dichiarazioni del 2014, nelle quali sembrava snobbare la manifestazione ma anche tutti coloro che decidevano di prendervi parte. Ecco le sue parole, rilasciate su Twitch:

“Non credo che la coerenza sia una virtù, ho fatto tante cose incoerenti. Ma partecipare a Sanremo è dal mio punto di vista una cosa coerente con quanto detto in quel vecchio filmato che risale al 2014. Il 2021 è un anno problematico per la musica. Sanremo è l’unico palco vero, reale, dove poter cantare”.

Il suo debutto sul palco del Festival di Sanremo non sarà a una sola voce. Fedez sarà infatti in coppia con Francesca Michielin con il brano Chiamami Per Nome, che segue ai fortunati featuring che hanno presentato insieme in questi anni.

L’ultimo album di inediti di Fedez risale all’inizio del 2019, Paranoia Airlines, con il quale aveva raggiunto anche il palco di alcuni dei maggiori palasport italiani. Il disco era stato definito anche come un punto di rottura con gli impegni precedenti intrapresi con J-Ax, conclusi con il grande concerto allo Stadio San Siro di Milano e con il palco centrale alto 26 metri. Dopo il live, entrambi gli artisti hanno ripreso in mano le loro carriere da solisti.

Il nuovo disco di Fedez dovrebbe quindi arrivare in concomitanza con la partecipazione al Festival di Sanremo, che nel 2021 è in programma dal 2 al 6 marzo. La conduzione è quella di Amadeus e Fiorello per il secondo anno consecutivo, con i Big che sono saliti a 26.