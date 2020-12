Giungono ancora buone nuove in merito al prezzo del Samsung Galaxy S21: il valore delle ammiraglie in uscita a gennaio dovrebbe essere ancora inferiore rispetto a quello dei Galaxy S20 al loro lancio. Dopo le recenti anticipazioni, una nuova fonte accreditata come Winfuture.de va ancora nella direzione dei modelli 2021 più economici rispetto a quelli del 2020. Un piccolo ma significativo taglio del costo questa volta poi investe anche la variante Ultra e la cosa non potrà che far piacere a chi punta proprio a questo esemplare premium assoluto.

In pratica i prezzi finali dei modelli base di Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra da 128 GB dovrebbero essere (rispettivamente) i seguenti: 849, 1.049 e 1.349 euro. I primi due valori sono gli stessi già comunicati in un nostro precedente approfondimento. Un’ottima notizia investe invece l’esemplare Ultra che prima era valutato a 1399 euro e dunque subisce un taglio di 50 euro. In pratica dunque il costo dei top di gamma al lancio sarebbe inferiore a quello dei predecessori S20 in tutti i casi, con uno scarto che arriva ad essere addirittura di quasi 150 euro per il Galaxy S21 standard: il Galaxy S20 è stato in effetti venduto inizialmente a 999 euro.

Sempre la fonte Winfuture.de ci fornisce altri dettagli di costo su varianti specifiche delle prossime ammiraglie. Ad esempio il Galaxy S21 e Galaxy S21 Plus con 256 GB di spazio di archiviazione dovrebbero essere venduti a 899 e 1.099 euro mentre i modelli Galaxy S21 Ultra da 256 GB e 512 GB arriverebbero sugli scaffali rispettivamente a 1.399 e 1.529 euro.

Il listino ufficioso fin qui condiviso va certamente preso con parsimonia, in quanto i costi finali andranno confermati dal produttore. Tuttavia, pure dopo le ultime anticipazioni autorevoli, è proprio il caso di prendere per vera la strategia di limare il valore de prodotti di punta, magari nel tentativo di apparire competitivo sul mercato. Il brand Xiaomi incombe alle spalle di Samsung nella classifica mondiale della vendita di dispositivi mobili, meglio dunque non cullarsi sugli allori.