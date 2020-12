“Nessuno canta più come te”, recita il titolo della raccolta di cover pubblicata a sorpresa da Vicky, il primo album postumo del compianto frontman dei Soundgarden: quando Chris Cornell canta John Lennon, in effetti, troviamo conferma.

Prima di lasciare questo mondo Chris aveva registrato una serie di cover di canzoni che giudicava importanti per il suo percorso. Tra queste c’era Watching The Wheels di John Lennon, un brano contenuto nell’ultimo disco pubblicato dall’ex Beatles Double Fantasy (1980) prima di morire ucciso da Mark David Chapman l’8 dicembre 1980.

Double Fantasy, del resto, fu il disco che Lennon autografò al suo assassino poche ore prima di cadere sotto i suoi proiettili. Chris Cornell ha reso omaggio al cantautore britannico con questa cover, rivisitata secondo il suo gusto, in cui i canoni della ballata pop cedono il passo al fraseggio folk. Cornell, infatti, rende Watching The Wheels più dinamico grazie al leggero shuffle e al grande impiego degli strumenti acustici.

Le dissonanze presenti nell’originale non ci sono più, e nella sua versione Chris Cornell canta John Lennon sottolineando i concetti espressi nel testo. No One Sings Like You Anymore è uscito sulle piattaforme digitali l’11 dicembre e gli eredi del frontman dei Soundgarden e degli Audioslave hanno annunciato che a partire dal 17 marzo 2021 sarà disponibile anche la versione su supporto fisico.

Tra le cover presenti nell’album postumo troviamo anche Patience dei Guns ‘N Roses e Nothing Compares 2 U di Prince, portata al successo da Sinead O’ Connor. Vicky Cornell ha raccontato che No One Sings Like You Anymore contiene brani registrati, prodotti, arrangiati e interamente rivisitati da Chris Cornell, una scelta personale dell’artista che voleva rendere omaggio ai grandi del passato che avevano influenzato il suo percorso artistico.

In questo nuovo assaggio Chris Cornell canta John Lennon e ripropone uno degli ultimi sbuffi d’arte dell’ex Beatles.