A qualcuno sarà sfuggito che è possibile richiedere ancora il bonus vacanze fino al prossimo 31 dicembre. Per quanto stiamo vivendo delle festività natalizie caratterizzate dai divieti agli spostamenti per le misure di contenimento della pandemia Covid-19 va detto pure che per l’attivazione del voucher c’è ancora poco tempo. Poi quest’ultimo potrà essere utilizzato presso le strutture abilitate fino al prossimo 30 giugno.

Come procedere subito alla richiesta del bonus vacanze? Come al solito, la procedura dovrà essere effettuata attraverso l’app IO, tanto utile in questo momento anche per l’iniziativa del cashback di Stato. I primi passaggi che andranno effettuati sono quelli riportati nell’elenco sottostante.

Aprire l’app IO;

visitare la sezione “ Pagamenti “;

“; selezionare “Aggiungi” e scegliere appunto il bonus vacanze tra le voci disponibili;

nella nuova schermata in app verranno spiegati i requisiti per ottenere il voucher e il suo funzionamento: dunque bisognerà dare conferma sul tasto “Richiedi bonus vacanze”.

Dopo questi pochi e semplici passaggi sarà l’app IO a verificare se l’ISEE personale soddisfi i requisiti richiesti dal bonus, interrogando i sistemi informatici INPS. Se si ha diritto all’incentivo, proprio l’app restituirò l’importo massimo utilizzabile per un soggiorno e anche i nomi esatti dei componenti famigliari che potranno usufruire della somma. Nel caso in cui si registri qualche anomalia nel calcolo e nell’analisi della propria pratica si potrà annullare l’operazione e dunque interfacciarsi proprio con l’INPS per la richiesta. Al contrario, se tutto è andato a buon fine si dovrà terminare la procedura direttamente andando su “Attiva il bonus”. Il codice restituito a sistema sarà quello da comunicare in struttura al momento della prenotazione.

Il video riportato qui sotto indica esattamente tutti i passaggi per richiedere anche in questi giorni di festa il proprio bonus vacanze. Manca all’incirca una settimana per eseguire l’operazione e non di più: a partire dal 1 gennaio non ci sarà più alcuna possibilità.