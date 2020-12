Cast e personaggi di Fratelli Caputo prenderanno il loro posto nel prime time di Canale5 proprio a partire da oggi, 23 dicembre, per un totale di quattro serate e altrettante settimane, salvo cambiamenti. A guidarli ci penseranno due volti noti e macina ascolti delle fiction italiane, Nino Frassica e Cesare Bocci. Il protagonista di Don Matteo e quello di Montalbano uniranno le loro forze per provare a fare il miracolo di Natale in casa Mediaset ovvero portare gli ascolti in alto senza trash e ospiti urlanti, ci riusciranno davvero?

Cast e personaggi di Fratelli Caputo proveranno a far sorridere il pubblico di Canale5 portando sullo schermo una lotta all’ultimo sangue per la poltrona di sindaco mettendo uno contro l’altro due fratellastri che non si sono mai conosciuti, Nino e Alberto, rispettivamente Nino Frassica e Cesare Bocci. I due non si sono mai visti eppure sono fratelli, figli dello stesso padre, il più amato sindaco di Roccatella in Sicilia. Nino è nato dal suo matrimonio con Agata (Aurora Quattrocchi) mentre il secondo è nato dal suo amore milanese, Franca (Anna Teresa Rossini). Alla fine l’uomo ha deciso di rimanere a Milano abbandonando la moglie e il figlio Nino che non lo hanno mai perdonato. A differenza sua, Alberto ha avuto un padre, una famiglia e una formazione universitaria e adesso che i due si scontreranno per la poltrona di sindaco, tutto questo verrà a galla.

In cast e personaggi di Fratelli Caputo ci saranno anche Sara D’Amario, Riccardo De Rinaldis e gli attori pugliesi Carmela Vincenti, Mimmo Mancini e Fabrizio Buompastore. Guest star d’eccezione Red Canzian dei Pooh nei panni di sé stesso.

La prima puntata di Fratelli Caputo andrà in onda oggi, 23 dicembre, su Canale5 e la trama recita: