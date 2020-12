Bisogna tornare necessariamente su un problema a quanto pare più diffuso di quanto ci si potesse aspettare su smartphone Huawei, in riferimento alla carica della batteria. Secondo quanto abbiamo raccolto in questi giorni, infatti, l’anomalia che ho trattato ad inizio dicembre sul nostro magazine è più seria di quanto ci si potesse aspettare. Mi riferisco al fatto che per alcuni, da un po’ di tempo a questa parte, il processo non arriva al 100%. Vediamo dunque come affrontare situazioni di questo tipo.

Quattro modi per risolvere il problema della carica per uno smartphone Huawei

La questione, come potete facilmente immaginare, è stata posta a più riprese anche all’assistenza. Ad esempio, ci sono diversi utenti secondo cui la carica della batteria per uno smartphone Huawei non superi mai la soglia dell’80%. Un’anomalia che, da un lato, porta l’utente finale a chiedersi da cosa sia originato il disservizio. Dall’altro, diventa fondamentale comprendere se il limite sia hardware o software. Questo quanto affermato dal produttore:

“Ti consigliamo di: 1) Controllare se il cavo dati, il caricabatterie e la presa sono danneggiati o se fanno rumori anomali. In caso di anomalie, sostituiscili; 2) Controllare se il cavo di carica è collegato correttamente al telefono; 3) Controllare se il cavo dati, il caricabatterie e la presa sono in contatto. Rimuovi e inserisci nuovamente il cavo dati; 4) Verificare se i connettori e le prese sono puliti. Inoltre ti consigliamo di aprire l’app Optimizer, cliccare sul simbolo della batteria > Ottimizza utilizzo batteria“.

Dunque, seguendo queste istruzioni, forse riuscirete ad archiviare una volta per tutte il problema relativo alla carica incompleta per la batteria del vostro smartphone Huawei. Anche a voi è capitato qualcosa del genere negli ultimi tempi? Fatecelo sapere con un commento qui di seguito, magari indicando l’eventuale soluzione per un anomalia forse hardware, forse software.