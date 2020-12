Fare gli auguri di buona vigilia di Natale 2020 il 24 dicembre sarà ancora più importante: le restrizioni per l’allentamento dei contagi da Coronavirus quest’anno costringeranno molti italiani, e non solo, a non trascorrere queste feste in compagnia degli affetti più cari. Il decreto legge diramato giorni fa, e poi illustrato dal Premier Conte, consente gli spostamenti entro i limiti regionali per fare visita alle case di amici e parenti, in un massimo di due persone alla volta (non concorrono al conteggio gli under 14 e le persone disabili). Ciononostante, sono tantissime le famiglie che non potranno riunirsi per i motivi più svariati, ed è quindi giusto trovare il modo per fare comunque gli auguri buona vigilia di Natale 2020, seppur non vicini fisicamente come ogni anno.

Partiamo dalle frasi, che non possono e non devono mai mancare per riuscire a fare gli auguri buona vigilia di Natale 2020: nella giornata del 24 dicembre. Non bisogna mai sottovalutare quanto forte sia il potere della parola, nel bene e nel male: cerchiamo, ancora di più in questo periodo, di rallegrare il più possibile i parenti e gli amici che purtroppo non potremo vedere durante queste ricorrenze:

– Quando ricevere questo messaggio, chiudi gli occhi e ricorda tutti i momenti più belli e felici della tua vita, questo è quello che ti auguro… una vita piena di felicità. Buona vigilia di Natale!

– La vita ha un piano molto più grande per te. La felicità fa parte di quel piano. La salute fa parte di quel piano. La stabilità fa parte di quel piano. La lotta costante non lo è.

– Raramente le opportunità ti vengono presentate in modo perfetto. In una bella scatoletta con un fiocco giallo in cima.” Ecco, aprilo, è perfetto. Lo adorerai “. Le opportunità – quelle buone – sono disordinate, confuse e difficili da riconoscere. Sono rischiose. Ti sfidano. – Non so cosa possa riservare il futuro, ma so chi detiene il futuro! Auguri di Buona Vigilia di Natale.

– Se io fossi Babbo Natale ti porterei, anzi lo porterei direttamente nel tuo cuore , un sacco di baci e tantissima felicità. Felice Vigilia di Natale!

– Con tutto l’amore che può contenere il mio cuore ecco che ti auguro un Natale pieno di gioia e tranquillità! Buona Vigilia a tutti!

– A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati.-

(Alda Merini)

– Miei cari, ecco il mio augurio:

cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita.

(Enzo Bianchi)

– Come per i pastori di Betlemme, possano anche i nostri occhi riempirsi di stupore e meraviglia, contemplando nel Bambino Gesù il Figlio di Dio. (Papa Francesco)

– Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno.

(Stephen Littleword)

Più che tipi da frasi, preferite l’immeditezza delle immagini per fare gli auguri buona vigilia di Natale 2020, magari da poter inviare comodamente su WhatsApp? Eccovi accontentati, ne abbiamo selezionate per voi una bella manciate, miste tra foto e GIF animate. Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i nostri lettori buone feste.