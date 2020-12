La pubblicità su Telegram non sarà più un tabù nel 2021, anzi giungerà a fare compagnia ai tanti utenti che si affidano al servizio, sparsi in tutto il mondo. Non si tratta solo di rumor, semmai delle anticipazioni fornite dal fondatore Pavel Durov che non vede altra evoluzione per la sua creatura di così tanto successo. Circa 500 milioni di utenti, sparsi nei 5 continenti, oramai utilizzano lo strumento concorrente di WhatsApp. C’è bisogno dunque di un upgrade, una svolta che permetta anche di monetizzare e trarre profitto da un progetto (decisamente) in crescita.

Proprio Durov ha dichiarato che, giunti a questo punto, due sarebbero le possibili strade percorribili da Telegram: quella della vendita al migliore offerente e ancora quella di introdurre servizi a pagamento per specifici utenti e dunque anche annunci pubblicitari nelle chat. Un nuovo modello di entrate per il servizio di messaggistica dovrà pur essere messo in piedi per ottenere ricavi.

Sebbene i tempi non siano molto chiari, è abbastanza scontato che già da inizio 2021dovrebbero essere integrati nel servizio alcune funzioni premium. Quelle esistenti dovrebbero restare gratuite ma poi ce ne dovrebbero essere di nuove per account Business. Come sta accadendo da un po’ per i profili business di WhatsApp dovrebbe essere possibile procedere alla vendita diretta di prodotti in app o impostare canali di comunicazione prioritaria rivolti ai clienti.

Ma la domanda delle domande è: arriverà la pubblicità su Telegram ad infastidire gli utenti finali? Dalle parole di Durov comprendiamo che nelle chat tradizionali tra utenti non dovrebbero comparire gli annunci. Al contrario, nei canali potrebbero apparire banner o link sponsorizzati che permettano al servizio di monetizzare. Magari questi strumenti potrebbero pure non essere invasivi e permetteranno semmai a tanti inserzionisti che già utilizzano lo strumento per i propri affari di ottenere introiti.

I dettagli delle modalità con le quali la pubblicità su Telegram farà la sua comparsa saranno chiare solo nelle prossime settimane. Intanto chi utilizza il servizio dovrà tenersi pronto anche a vistosi cambiamenti nelle prossime settimane.