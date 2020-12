Purtroppo fa capolino anche a Natale l’SMS PosteInfo con annesso il tentativo di truffa ai danni degli italiani. Poste Italiane naturalmente non c’entra nulla ma si tratta invece dell’ennesima comunicazione che sfrutta l’istituto bancario. E con la nota allarmistica che fa riferimento ad un conto sospeso per problemi di sicurezza, c’è il rischio che davvero in molti cadano nella trappola.

La struttura del messaggio di testo è esattamente quella presente nell’immagine di apertura articolo. Come visibile, il mittente all’apparenza sembrerebbe essere proprio Poste Italiane con la denominazione standard PosteInfo. Nel contenuto della nota si fa riferimento alla sospensione del conto dovuta ad una mancata procedura di sicurezza. Come naturale conseguenza, dunque, sempre lo stesso messaggio include anche un collegamento ipertestuale che rischia di essere selezionato dalla vittima. Quest’ultimo non contiene alcuna procedura per risolvere la posizione relativa alle proprie finanze. Semmai la trappola si annida in un finto sito delle Poste che ha lo scopo di rubare le credenziali di accesso dell’utente e altri dati sensibili come quelli relativi alle proprie carte di credito e di debito.

Non è la prima volta che un SMS PosteInfo di questa fattura circola tra i telefoni degli italiani e purtroppo non sarà neanche l’ultima. Tuttavia, è anche vero che in questo periodo dell’anno il raggiro rischia di essere più pericoloso che in altri momenti. Il motivo è presto detto: presi dai tanti acquisti effettuati online e comunque con metodi di pagamento digitali negli ultimi giorni che precedono il Natale, in tanti potrebbero essere portati a credere a quanto comunicato via messaggio. Proprio per il numero maggiore di transazioni effettuate qualcuno potrebbe credere di dover migliorare il livello di sicurezza del suo conto. Meglio avvisare tutti dunque per un’ultima volta: Poste Italiane non invia nessuna comunicazione di questo tipo che rappresenta solo l’ennesimo tentativo di frode pure ben architettato.