Non ci sono più dubbi sulla data di presentazione dello Xiaomi mi 11 e 11 Pro. Sulla base di più rivelazioni delle scorse settimane, era ormai scontato che il lancio avvenisse entro la fine dell’anno. Proprio il produttore ha confermato in queste ore (attraverso le parole del co-fondatore Xiaomi Lei Jun sul suo canale Weibo) che l’evento dedicato ai nuovi top di gamma sarà di scena il prossimo 28 dicembre. Un keynote speciale che noi italiani potremmo goderci esattamente nel pieno delle vacanze natalizie.

Nel parlare di lancio anticipato prima della fine di questo 2020 ora confermato, abbiamo già condiviso alcune immagini dei pannelli anteriori dei modelli Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro che ne hanno messo in risalto piccole differenze in riferimento alle dimensioni. Proprio il modello standard avrebbe un display con diagonale da 6,76 pollici. L’esemplare premium invece arriverebbe ad una diagonale di 6.9 pollici. Queste informazioni non sembrano essere così certe, visto che di queste e altre caratteristiche hardware dei telefoni in arrivo c’è una sorta di alone di mistero.

Tra gli elementi dati quasi per certi per il più costoso Xiaomi Mi 11 Pro c’è però la risoluzione QHD del pannello già citato, insieme ad una frequenza di aggiornamento della componente di 120 Hz. Per quanto riguarda il “motore” sotto la scocca dei dispositivi non ci sono dubbi sul fatto che le ammiraglie saranno le prime ad ospitare la soluzione Snapdragon Qualcomm 888.

Probabilmente il lancio commerciale degli Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro del 28 dicembre prossimo sarà solo asiatico. Si presume dunque che le vendite dei due smartphone partiranno subito in Cina e magari solo in un secondo momento anche nel resto del mondo e dunque in Europa e in Italia. I prezzi di entrambi i dispositivi dovrebbero essere al di sotto della soglia di altri blasonati concorrenti Android. Attendiamo anche a tal proposito delle conferme.