iPhone 12 in circa due settimane è riuscito a guadagnarsi il titolo di smartphone 5G più venduto al mondo nel corso del mese di ottobre, stando ai dati di ‘Counterpoint Research‘. Al lancio, infatti, sono state davvero tante le unità vendute. Al secondo posto è piazzato iPhone 12 Pro, nonostante la percentuale corrisponda alla metà (8% contro 16%). Vi ricordiamo che le altre due varianti, Mini e Pro Max, hanno fatto la loro comparsa soltanto a novembre, pertanto non possono figurare nella speciale classifica.

iPhone 12 ha così tanto successo perché innanzitutto è un iPhone, l’ultimo, ed indubbiamente anche per il supporto 5G di cui è provvisto. Il salto alle reti di nuova generazione negli Stati Uniti vengono agevolate anche da questo flusso di vendita così importante, in combinazione con le offerte dei vari gestori locali. La domanda di iPhone 12 è stata piuttosto alta anche in Cina ed in Giappone all’inizio: sono arrivate a riguardo le conferme di JP Morgan, che prospetta però un rilassamento del flusso nel 2021.

Il rapporto di JP Morgan riferisce anche di una situazione adesso più stabile per quanto riguarda le scorte ed i tempi di consegna, che sono diminuiti, sebbene di poco, per iPhone 12 Pro e Pro Max rispetto ad inizio dicembre, con medie di 26 e 18 giorni. Il discorso è diverso per iPhone 12 e 12 Mini, che fanno registrare una disponibilità media di 4 giorni (questo, naturalmente, per quanto riguarda la consegna a domicilio, mentre la situazione migliora sensibilmente acquistando i nuovi melafonini in negozio, anche se sono già diversi gli Apple Store che stanno chiudendo in tutto il mondo, in maniera particolare nelle zone messe più a dura prova dalla pandemia). Se avete qualche domanda da volerci fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.