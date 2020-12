La nuova variante Covid preoccupa non poco gli italiani, che per prima cosa si stanno chiedendo quali siano i sintomi procurati dalla mutazione. Come riportato da ‘gqitalia.it‘, il ceppo variante del Sars-CoV-2 individuato in Inghilterra è altamente contagioso (la diffusione sarebbe fino al 70% più veloce), ma sicuramente meno letale. In poche parole, chi la contrae ha le stesse probabilità, nei casi più gravi, di finire in ospedale o di perdere la vita rispetto agli infetti da sequenza originaria. I sintomi della nuova variante Covid sarebbero quelli classici dell’infezione da Covid-19 che tutti ormai conosciamo, almeno per quanto ne sappia la scienza al momento: febbre, tosse secca, spossatezza, dolori muscolari, gola irritata, mal di testa, infezione oculare, diarrea, perdita di olfatto e gusto, rush cutanei o scolorimento delle dita degli arti inferiori e superiori.

I sintomi più gravi restano quelli legati alle difficoltà respiratorie: dispnea, senso di oppressione all’altezza del petto e perdita di parola o di facoltà motorie. Precisiamo che le mutazioni hanno luogo nelle lettere del codice genetico, ma non è detto siano per natura più pericolose. C’è da dire che nelle epidemie i ceppi più letali sviluppano la tendenza a scomparire, visto che la dipartita dell’ospite infettato coincide anche con la sparizione dell’agente patogeno che lo infetta.

Ci si chiede anche come reagirà la nuova variante Covid al vaccino: dopo le prime spiegazioni che vi abbiamo segnalato nella giornata di ieri in questo articolo, sono arrivate anche le rassicurazioni del consigliere scientifico Patrick Vallance, il quale ha affermato che i vaccini Covid attualmente approvati in Gran Bretagna, che si ispirano alla stessa tecnologia mRNA dell’immunoprofilassi di Moderna e Pfizer, sembrano dare una risposta sufficiente anche contro questa nuova variante Covid. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.