Un problema noto per diversi smartphone Huawei sembra essere nuovamente attuale oggi 22 dicembre, almeno per quanto riguarda i messaggi audio WhatsApp. Dopo aver esaminato la questione più da vicino alcune settimane fa, con un primo articolo a tema, stamane ho notato che ci sono ancora diverse segnalazioni da parte degli utenti. Anche da coloro che si ritrovano con prodotti dal comparto hardware avanzato. Per questa ragione, a mio modo di vedere è molto importante esaminare la questione più da vicino.

Affrontiamo i problemi con audio WhatsApp su Huawei

Come gestire situazioni del genere? Se non avete idea della procedura corretta da seguire per mettervi alle spalle i problemi con audio WhatsApp su dispositivi Huawei, in particolare quelli inerenti il repentino abbassamento del volume in piena riproduzione del messaggio vocale, credo possa essere utile per tutti qualche dritta extra. Interpellata sulla questione poche ore fa, infatti, l’assistenza italiana del produttore ha cercato di dare supporto a chi riscontra anomalie simili anche attraverso altre applicazioni. Ecco quanto raccolto:

“L’anomalia dell’audio si presenta solo durante l’utilizzo delle applicazioni o anche in altre circostanze? Ti consigliamo di effettuare una Diagnosi Intelligente tramite l’app Supporto. Con la Diagnosi Intelligente verranno rilevate le eventuali anomalie riscontrate sul tuo dispositivo e ti verranno fornite delle soluzioni. Se lo desideri, puoi contattarci al numero verde 800 191 435, dal lunedì alla domenica dalle 08:00 alle 21:00 (eccetto festività), così da eseguire la diagnosi insieme a noi. Saremo lieti di fornirti assistenza“.

Dunque, al momento non ci sono aggiornamenti software disponibili per archiviare definitivamente i problemi riscontrati a bordo di smartphone Huawei con gli audio WhatsApp, soprattutto in riferimento all’indesiderato abbassamento del volume, ma quantomeno abbiamo linee guida dal produttore. Che ne pensate? Avete già seguito le istruzioni trapelate in queste ore qui in Italia? Fateci sapere.