Non ci dovremmo stupire più di tanto se vedessimo presto o tardi presentata la Apple Car, che potrebbe addirittura essere lanciata nel mese di settembre del prossimo anno. L’indiscrezione era arrivata da fonti di Taiwan, secondo le quali i fornitori si stavano organizzando per la produzione dei componenti destinati al veicolo. Una tempistica su cui permangono diversi dubbi, sia perché in fondo troppo vicina rispetto al periodo attuale, sia per i problemi che potrebbero ancora scaturire per quanto riguarda la pandemia.

In ogni caso, di Apple Car si parla con entusiasmo anche oggi: un recente rapporto di ‘reuters.com‘ afferma che l’azienda californiana sta portando avanti lo sviluppo di una vettura a guida autonoma, che dovrebbe essere pronta per il 2024. L’auto sarà senz’altro elettrica, ma per il 2024 potrebbe anche non essere pronta, soprattutto perché non si conosce ancora come evolverà la situazione sanitaria attuale. Secondo altre ipotesi non è detto che la mela morsicata decida di rivendere il progetto in piccolo dedicandosi esclusivamente alla tecnologia di guida autonoma, da vendere poi a terzi. Per quanto riguarda la batteria, la società di Cupertino starebbe lavorando ad un design inedito dell’accumulatore, che consentirebbe di incrementare l’autonomia, abbattendo allo stesso tempo i costi.

Non è escluso Apple si avvalga di celle al litio ferro fosfato (LFP), facendo eventualmente affidamento su aziende esterne per alcune componenti legati alla guida autonoma (come nel caso dei sensori LiDAR). Non è ancora dato sapere chi si occuperebbe di realizzare la Apple Car: la mela morsicata potrebbe anche stringere accordi con un partner per la costruzione (in tempi non sospetti si era parlato di Magna International, anche se poi la cosa finì nel dimenticatoio). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.