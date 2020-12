Si tratta davvero di un’offerta da cogliere al volo quella per l’iPhone SE in vendita su Amazon in queste ore al prezzo più basso delle ultime settimane e pure con consegna prevista prima di Natale. Insomma, almeno per qualcuno, potrebbe trattarsi dell’occasione giusta per l’ultimo regalo da mettere sotto l’albero.

Il melafonino già di per se low-cost (rispetto ai modelli premium, questo è chiaro) ha un valore commerciale decisamente inferiore al suo listino di lancio proprio in queste ore. Considerando il prezzo di partenza dell’iPhone SE da 64 GB di 499 euro, ora l’esemplare è invece venduto a 399 euro ossia a ben 100 euro in meno. Considerando poi che l’acquisto non prevede costi di spedizione per i clienti dello store di Bezos, la transazione appare più che conveniente.

L’acquisto dell’iPhone SE a queste speciali condizioni su Amazon è da considerare anche per i tempi di consegna. Al momento di questa pubblicazione almeno, viene assicurata dallo store la spedizione al massimo entro giovedì 24 dicembre, dunque entro Natale. Consigliamo tuttavia a tutti gli aspiranti acquirenti del melafonino di verificare le condizioni della spedizione al momento del loro acquisto per sicurezza, visto che potrebbe trascorrere anche del tempo dalla messa online di questo articolo.

Prima di concludere va precisato che l’iPhone SE in promozione su Amazon prima del Natale non è solo quello nella colorazione nera più classica. Si potrà optare anche per le nuance bianca e addirittura rossa sempre alle condizioni di vendita su descritte, dunque con costo non superiore ai 399 euro. Va però sottolineato che solo l’esemplare nella tonalità black è subito disponibile per essere inviato a destinazione, mentre gli altri due dovrebbero giungere entrambi dopo il Natale. Oltre al pagamento in una soluzione unica è previsto anche quello a rate con CreditLine di Cofidis.

Si tratta senz’altro dell’ultima promozione di Natale per l’iPhone SE, considerando la prossimità della ricorrenza. Gli interessati faranno bene ad approfittarne senza induguare.