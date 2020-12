Gli appassionati di hi-tech si tengano pronti, perché c’è un nuovo evento Samsung all’orizzonte. Per altro molto più vicino di quanto si pensi. La compagnia sudcoreana ha infatti annunciato in via ufficiale che il prossimo 6 gennaio 2021 si terrà il cosiddetto The First Look 2021, pronto a deliziare i fan con una diretta in digitale a partire dalle 17:00 – con fuso orario italiano. Una kermesse, questa, che dà inizio alla serie di conferenze del colosso orientale per il nuovo anno, e che sarà dedicata in particolare al futuro dei display. Già sappiamo che il 12 gennaio, invece, sarà la volta della presentazione del nuovo SoC top di gamma Exynos 2100, mentre il 14 dovrebbe essere il turno dell’evento più atteso, quello in cui saranno svelati finalmente i Galaxy S21, più volte al centro di indiscrezioni negli ultimi mesi.

Tornando all’evento Samsung The First Look 2021, saranno appunto gli schermi i protagonisti della scena. La compagnia ha rilasciato per il momento un’immagine teaser – che potete vedere anche voi poco più in basso in questo articolo -, assieme al portale della conferenza, da cui sono partiti i primi inviti per la stampa specializzata e i semplici consumatori.

Lo scatto, in pieno stile Samsung, mostra il profilo di diversi dispostivi, che già fanno immaginare un appuntamento piuttosto ricco. Dalle silhouette possiamo andare ad individuare device come monitor, TV, laptop – o un tablet -, quello che pare proprio il display di uno smartphone, e a chiudere troviamo sull’estrema destra di taglio l’unica sagoma in tre dimensioni. Questa, nello specifico, potrebbe fare riferimento ad un nuovo prodotto basato su una tecnologia inedita – qualcuno vocifera di uno schermo “arrotolabile”.

Per vederci più chiaro non manca comunque molto. Voi siete pronti a tutte le novità del prossimo evento Samsung del 6 gennaio? Cosa vi aspettate di vedere sul palco virtuale messo in piedi dalla compagnia di Seul? Ditecelo più sotto nei commenti.