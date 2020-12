Stasera, 22 dicembre 2020, andrà in onda su Rai 1 – in prima TV assoluta – Natale In Casa Cupiello, la trasposizione filmica dell’opera teatrale di Eduardo De Filippo. Il film, diretto da Edoardo De Angelis, è stato realizzato in occasione del 120° anniversario dall’anno della nascita di Eduardo De Filippo, il celebre drammaturgo e poeta partenopeo. Questo progetto si prepara a far sorridere e riflettere gli italiani in occasione delle festività.

La trama di Natale In Casa Cupiello, stasera in TV

Natale In Casa Cupiello trasporta il pubblico all’interno di un’abitazione degli anni ’50. La famiglia Cupiello si prepara ad “affrontare” le festività natalizie, tra risate e incomprensioni. L’opera teatrale tragicomica a cui si ispira il film, scritta nel 1931 da Eduardo De Filippo, racconta con estrema precisione le complesse dinamiche di una famiglia durante il periodo natalizio.

Natale In Casa Cupiello (Rai)

Il film, ambientato a Napoli durante gli anni ’50, racconta una storia dal sapore agrodolce. Luca Cupiello (conosciuto anche come Lucariello), durante il periodo natalizio, decide di realizzare un presepe. Questo tradizionale lavoro rappresenta per l’uomo una delle poche occasioni per allontanarsi momentaneamente dalla realtà. Il resto della famiglia non condivide la passione di Lucariello, vivendo anzi delle vicende tragicomiche.

Tommaso (detto Nennillo, il figlio di Luca Cupiello) litiga sempre con lo zio Pasqualino, Concetta pensa costantemente ad alcuni problemi familiari e la figlia Ninuccia vuole lasciare il marito con una lettera. Come andrà a finire il Natale nell’abitazione della famiglia Cupiello?

Il cast

Sergio Castellitto presta il volto al protagonista, ovvero Luca Cupiello. L’attore ha recitato in diversi film che lo hanno reso un volto noto del cinema e della televisione italiana. Castellitto è apparso in Tre Fratelli, La Famiglia, Piccoli Equivoci, Stasera A Casa Di Alice, L’Uomo Delle Stelle, L’Ultimo Bacio, Concorrenza Sleale, La Stella Che Non C’É e L’Ora Di Religione.

Sergio Castellitto è Luca Cupiello (Rai)

Gli altri membri del cast sono:

Marina Confalone (Concetta Cupiello)

(Concetta Cupiello) Adriano Pantaleo (Tommasino Cupiello);

(Tommasino Cupiello); Tony Laudadio (Pasquale Cupiello);

(Pasquale Cupiello); Pina Turco (Ninuccia Cupiello);

(Ninuccia Cupiello); Alessio Lapice (Vittorio Elia);

(Vittorio Elia); Antonio Milo (Nicola Percuoco);

(Nicola Percuoco); Marco Mario de Notaris (Raffaele);

(Raffaele); Massimiliano Rossi (l’artigiano);

(l’artigiano); Andrea Renzi (il dottore);

(il dottore); Vincenzo D’Amato (Luigi Pastorelli);

(Luigi Pastorelli); Carmen Pommella (Carmela);

(Carmela); Margherita Romeo (Olga);

(Olga); Anna Patierno (Armida Romanello);

(Armida Romanello); Anna Bocchino (Rita);

(Rita); Clara Bocchino (Maria);

(Maria); Giuseppe Brunetti (Alberto).

La trasposizione dell’opera teatrale di Eduardo De Filippo

Natale In Casa Cupiello, in onda stasera in TV, è la trasposizione filmica dell’opera teatrale tragicomica scritta da Eduardo De Filippo. L’omonima opera venne portata in scena per la prima volta il 25 dicembre 1931 presso il Teatro Kursaal di Napoli. Inizialmente, Natale In Casa Cupiello era composta da un solo atto, ma durante i successivi anni venne ulteriormente ampliata. La versione attuale è quindi composta da tre atti.

Eduardo De Filippo

Eduardo De Filippo è considerato uno tra gli autori di teatro italiani più importanti, insieme a Luigi Pirandello, Dario Fo e Carlo Goldoni. Durante la sua lunga carriera da drammaturgo e attore, scrisse numerose opere teatrali che oggi rappresentano un’importante eredità culturale. Considerata la sua importanza, nel 1981 fu nominato “senatore a vita” e gli furono inoltre conferite due lauree honoris causa.

Edoardo De Angelis – il regista de Il Vizio Della Speranza e indivisibili – ha diretto e sceneggiato una nuova trasposizione filmica dell’opera di Eduardo De Filippo. Natale In Casa Cupiello andrà in onda, in prima TV assoluta, il 22 dicembre 2020 alle 21:25 su Rai 1. Il lavoro di Eduardo De Filippo rimane attuale ancora oggi, grazie alla sua capacità di analizzare perfettamente – attraverso una vicenda dal sapore agrodolce – le famiglie italiane.

L’opera teatrale Natale In Casa Cupiello – prima di questo omaggio in occasione del 120esimo anniversario dalla nascita dell’autore – ottenne già nel XX Secolo due trasposizioni, entrambe dirette dallo stesso De Filippo. I due progetti sono i seguenti:

Natale In Casa Cupiello (RAI, in bianco e nero): arrivato nel 1962, nel cast figurano Eduardo De Filippo, Nina De Padova e Pietro De Vico.

Natale In Casa Cupiello, 1962 (Atto I – Te piace ‘o presepio?).

Natale In Casa Cupiello (RAI – Istituto Luce, a colori): uscito il 25 dicembre 1977, il cast è composto da Eduardo De Filippo, Luca De Filippo, Pupella Maggio, Gino Maringola e Lina Sastri.