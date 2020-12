Loredana Bertè ricorda Mia Martini e non esiste giorno in cui la rocker di Sei Bellissima non trovi spazio per la compianta sorella nel suo quotidiano. Il ricordo della piccola Domenica, del resto, è nel cuore di tutti gli italiani che hanno avuto la fortuna di conoscerla quand’era in vita e il privilegio di continuare ad ascoltare la sua voce grazie al prezioso patrimonio artistico che ha lasciato al mondo.

Lo ha fatto, Loredana, anche alle telecamere di Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo. Oggi la cantante ha portato a casa la soddisfazione della vittoria di Erminio Sinni, l’artista del suo team, durante la finale di The Voice Senior e al suo pupillo ha dedicato il messaggio: “Mi hai scorticato il cuore” su Twitter.

Vittoriosa e ancora piena di adrenalina, l’artista e coach è stata intervistata da Repubblica che ha raccolto i primi commenti a caldo dopo la vittoria. Loredana Bertè ricorda Mia Martini anche nei momenti di gioia, perché quando si parla di musica la gioia è l’ingrediente necessario. Non manca il dolore, non manca l’inquietudine e non mancano i sensi di colpa.

“I più grandi rimpianti sono di non aver avuto un figlio e di non essere stata abbastanza vicina a mia sorella. Quanto tempo ho perso. Avrei potuto/dovuto dedicare meno”.

Loredana ricorda gli anni bui del matrimonio con il campione Bjorn Borg e soprattutto quella vita a Stoccolma durante la quale ha vissuto da “casalinga disperata”, come lei riferisce, e racconta di quel tempo sprecato che invece avrebbe voluto dedicare alla sorella. Altro rimpianto? Non aver mai avuto un figlio, ma il vuoto lasciato dalla scomparsa della sorella ancora l’accompagna, e non lo nasconde.

Di tutte queste esperienze traumatiche Loredana porta ancora i segni, specialmente nelle emozioni: “Dormo sempre con una piccola luce accesa”, rivela per spiegare che ha paura del buio, perché tutti sappiamo che nel buio si nascondono i nostri fantasmi. E no, non quelli del Castello di Otranto: Loredana Bertè ricorda Mia Martini che oggi è uno dei suoi spettri, uno dei suoi più grandi rimpianti ma sempre e comunque il suo più grande amore.