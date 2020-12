Esce Senza Love di Raffale Renda ad Amici 20. Il brano fa parte degli inediti dei concorrenti della categoria canto in programma per l’edizione numero 20 del talent show di Maria De Filippi ed è prodotto da Gorbaciof.

Il testo di Senza Love di Raffale Renda nasce in seguito ad un incubo che il cantante ha fatto diverso tempo fa. “È davvero uno specchio di tutte le mie paure, in particolare quella di rimanere solo e perdere il controllo.. Sono stracontento di avervela fatta sentire, spero vi sia arrivata”, ha spiegato ad Amici nell’esibirsi per la prima volta con il suo pezzo inedito.

L’incubo dal quale ha preso vita il testo di Senza Love di Raffale Renda è uno di quelli che non lascia pace e per diversi giorni ha tormentato il cantante. Il brano nasce dalla paura di rimanere soli, senza l’amore dei propri affetti e senza le persone realmente importanti nella propria vita.

”È uno specchio di tutte le mie paure più grandi, in particolare quella di rimanere solo ma soprattutto di rimanere senza l’amore delle persone più importanti per me”, ha spiegato.

Raffaele ha poi ringraziato Maria De Filippi e lo staff del programma per avergli dato la possibilità di esibirsi su Canale 5: “Ringrazio con tutto il cuore Maria De Filippi e lo staff di “Amici” per avermi dato la grandissima opportunità di cantare e presentare questo pezzo per me molto importante. Non smetterò mai di esserne grato”.

Da oggi il brano è disponibile in tutti gli store digitali, insieme al singolo Il Cielo Contromano di Deddy.

Testo di Senza Love di Raffaele Renda

Chiudo gli occhi ormai

ogni notte sai

faccio lo stesso sogno

sono inchiodato al letto

urlo, urlo e non ci riesco

provo a correre

ma non so dov’è

mi muovo lentamente

le gambe sono ferme

tutto crolla resto inerme

sono solo stanotte

dal freddo le ossa rotte

vi prego svegliatemi adesso

che da solo non ci riesco

E cado negli abissi

di un maledetto sogno

porto giù con me

ogni mio rimorso

sono senza love

lo lo lo lo love

e sai che mi confondo

quando non ho addosso

quelle braccia

che mi davano conforto

resto senza love

lo lo lo lo love

Ma rimango qui

senza arrendermi

ho paura di annegare

in questo mare

che dagli occhi scende

e non so fermare

mi sveglio solo tutto fradicio

sto dentro un’isola nell’Antartico

vi prego svegliatemi adesso

che da solo non ci riesco

E cado negli abissi

di un maledetto sogno

porto giù con me

ogni mio rimorso

sono senza love

lo lo lo lo love

e sai che mi confondo

quando non ho addosso

quelle braccia

che mi davano conforto

resto senza love

lo lo lo lo love

Ma provo a risalire a risalire

e non riesco

io non riesco

ma provo a risalire a risalire

e non riesco

io non riesco

Ma provo a risalire a risalire

e non riesco

io non riesco

ma provo a risalire a risalire

ora ne esco

e rimango senza love

E cado negli abissi

di un maledetto sogno

porto giù con me

ogni mio rimorso

resto senza love

lo lo lo lo love