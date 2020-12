Sembra essere decisamente in buona compagnia il cosiddetto Honor 20, a partire da oggi 22 dicembre, per quanto riguarda la nuova beta EMUI 11, che nel caso di questo marchio si chiama in realtà Magic UI 4. Il produttore asiatico, dopo il rilascio di inizio mese per questa famiglia di device, conferma di essere in prima linea con lo sviluppo di un aggiornamento molto atteso dal pubblico, mettendo a disposizione di tutti un altro pacchetto software di preparazione. Vediamo dunque come stanno evolvendo le cose questa mattina.

Conosciamo la nuova beta per Honor 20 sul fronte EMUI 11

Anche in questo caso le anticipazioni di sorta ci arrivano da una fonte come Huawei Central, secondo cui la seconda beta di Magic UI 4 non risulta disponibile per i soli utenti in possesso di un Honor 20 questo martedì, ma anche per device come Honor 20 Pro e Honor V20. A questo, poi, si aggiunge anche la terza beta di Magic UI 4 per coloro che hanno deciso di puntare su Honor Magic 2. Non ci sarà una rivoluzione con l’upgrade in questione, ma alcune novità vanno prese seriamente in esame.

Ad esempio, apprendo che questo nuovo aggiornamento incentrato sulla tanto attesa beta EMUI 11 introduca anche per Honor 20 e gli altri dispositivi appena menzionati il nuovo effetto schermo dinamico, senza dimenticare una lunga serie di ottimizzazioni per MeeTime, per il display, fino ad arrivare a quelle di applicazioni di terze parti. Come sempre avviene in questi casi, stando almeno al changelog completo ed ufficiale, il brand asiatico risolve anche alcuni problemi noti.

Dovrebbero mancare davvero poche settimane prima con l’aggiornamento contenente EMUI 11, o se preferite Magic UI 4, venga messo a disposizione degli utenti che si ritrovano con Honor 20. Anche in Italia. Vi terremo aggiornati appena ci saranno notizie più concrete sotto questo punto di vista nel nostro Paese.