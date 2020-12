Tra i vincitori del Premio Tenco 2020 ci sono Vasco Rossi e Sting. Già note le motivazioni.

Vasco Rossi vince il Premio Tenco all’Artista italiano, Sting quello riservato all’artista internazionale. Il Premio Tenco all’operatore culturale va invece a Vincenzo Mollica. Il quarto premio è stato assegnato a Ramy Essam e si tratta del Premio Grup Yorum.

Le motivazioni per la scelta dei vincitori del Premio Tenco sono già state comunicate dalla giuria e sono disponibili integralmente al termine di questo articolo. Per quanto riguarda gli artisti, i Premi Tenco sono riconoscimenti assegnati a coloro che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore, nazionale ed internazionale.

Vasco Rossi e Sting lo hanno sicuramente e ripetutamente fatto nel corso della loro carriera. Per Vasco Rossi, la motivazione del Premio Tenco tiene in considerazione le sue parole semplici e d’impatto, seppur “spericolate”. Emozioni quotidiane condivisibili da un’ampia platea, vicende personali trasformate magistralmente in esperienze collettive sono alla base delle motivazioni del Premio Tenco a Vasco Rossi.

Per Sting la motivazione del Premio Tenco è relativa alla personalità ben evidente nelle sue canzoni raffinate e limpide.

Ramy Essam ha invece ottenuto il Premio GrupYorum, istituito in omaggio alla omonima band turca impegnata politicamente e socialmente e perseguitata dal regime di Erdogan.



L’operatore culturale premiato è invece Vincenzo Mollica, un “funambolo” della notizia, puntuale e brillante nei confronti del racconto della canzone d’autore.

Le motivazioni dei Premi Tenco 2020

VASCO ROSSI

“Non si tratta solo di una vita dove non arrivano gli ordini a insegnarti la strada buona. Di spericolato e continuamente provocatorio c’erano quelle parole semplici capaci di rifondare il linguaggio poetico del rock e quella voce capace di parlare direttamente alla pelle. Per mostrarci, senza tante teorizzazioni, come, attraverso l’emozione momentanea della parola e l’evocazione del suono, sia possibile raccontare le proprie emozionanti vicende quotidiane trasformandole magicamente in esperienze collettive”.

STING

“Irrompendo sulla caotica scena della musica punk, se ne è ben presto distaccato imponendo canzoni dall’inconfondibile personalità, basate su costruzioni armoniche raffinate, sonorità limpide e testi accattivanti. Ha saputo conferire alla musica rock i crismi e i fascini della classicità”.

VINCENZO MOLLICA

“Funambolo della notizia, con vista da rapace ha saputo individuare ogni minimo segnale proveniente dal magmatico mondo della canzone d’autore. E ne ha sempre colto, con immediatezza e puntualità da far impallidire ogni cittadino elvetico, il valore artistico e la potenziale importanza mediatica. Multisensoriale dell’arte, ha voluto sempre fondere la magia dell’ascolto alle evocazioni del mondo delle immagini, provenissero dal palcoscenico, dal cinema o dalle arti figurative. Senza di lui, anche il Club Tenco non avrebbe conosciuto ed esplorato la vasta geografia degli incontri artistici che hanno caratterizzato la sua storia”.

RAMY ESSAM